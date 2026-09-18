Gastro Edirne 2026 kortejle başladı, bu yılki tema Edirne beyaz peyniri oldu

Edirne'nin köklü mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı hedefleyen "3. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali", kortej ve açılış programıyla başladı. Edirne Valiliği öncülüğünde düzenlenen ve 3 gün sürecek Gastro Edirne 2026'nın bu yılki teması, kentin coğrafi işaretli değeri Edirne beyaz peyniri oldu.

Festival; kentin gastronomi değerlerini, yerel üreticilerini, kadınların mutfaktaki emeğini ve Balkan coğrafyasının farklı lezzetlerini aynı çatı altında buluşturuyor. İlk günde kent merkezinde hareketlilik yaşandı.

Vali Sezer'e şef önlüğü, Selimiye Meydanı'nda peynir mayalama

Valilik bahçesinden yola çıkan Gastro Edirne Korteji'nde gastronomiye emek veren kadınlar, şefler, gastronomi öğrencileri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar yürüdü. Festivale katılan yerli ve yabancı şefler ile gastronomi uzmanları, "fahri şef" ilan ettikleri Vali Yunus Sezer'e şef önlüğü giydirdi.

Kortejin ardından Selimiye Meydanı'nda oluşturulan alanda Vali Sezer, eşi Canan Sezer, protokol üyeleri ve şefler birlikte peynir mayaladı. Açılış programıyla üç günlük şölen resmen başlarken, Selimiye'nin gölgesinde vatandaşlara peynir ikram edildi.

Vali Sezer konuşmasında, Edirne'de bir asırdır peynir mayalandığını söyledi. Beyaz peynirin başkentinin Edirne olduğunu belirten Sezer, Edirnelileri festivale davet etti.

Üretici stantları ve dünyanın en uzun peynir sofrası hedefi

Ana tema olan Edirne beyaz peyniri; üretim kültürü, geçmişten günümüze uzanan hikâyesi ve kentin gastronomik kimliğindeki yeriyle üç gün boyunca etkinliklerin merkezinde olacak, festival aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılacak. Festival alanında yerel beyaz peynir üreticilerinin stantları kurulurken, ziyaretçiler farklı üreticilerin ürünlerini tanıma ve tatma fırsatı bulacak. Peynirin üreticiden sofraya uzanan yolculuğu da çeşitli etkinliklerle anlatılacak.

Programdaki "Dünyanın En Uzun Peynir Sofrası" etkinliğinde, Edirne beyaz peynirinin başrolde olacağı büyük bir sofrada kentin gastronomi kültürü ile paylaşma geleneğinin buluşturulması hedefleniyor. Mandıra etkinlikleri ve peynir üretim kültürüne yönelik çalışmalar da program dahilinde.

Yöresel yemek yarışması ve Edirne Beyaz Peyniri Belgeseli

Gastro Edirne 2026 kapsamında söyleşiler, workshoplar, yöresel yemek yarışmaları, fotoğraf sergileri ve belgesel gösterimleri düzenlenecek; Edirne Beyaz Peyniri Belgeseli de izleyiciyle buluşacak. Ev Hanımları Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması'nda kentin geleneksel yemeklerini yaşatan kadınlar hamur işleri, ana yemek ve tatlı kategorilerinde hünerlerini sergileyecek. Yarışmalarla kentin mutfak mirasının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Festival alanında sokak lezzetleri, kadın kooperatifleri ve yöresel ürün stantları da ziyaretçileri karşılayacak.

Uluslararası ayakta ise 9 Balkan ülkesinden gelecek şeflerin de aralarında bulunduğu toplam 39 şef, Uluslararası Aşçılık Yarışması kapsamında Edirne'de buluşacak.