Galatasaray 4 eksik ile Trabzon'a geldi

Süper Lig'de yeni haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, deplasman organizasyonu kapsamında Trabzon'a hareket etti.

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak, saat 19.15 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanının Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'ndan çıkış yapan futbolcular ve teknik heyet, burada kendilerini bekleyen takım otobüsüne geçti.

Sarı-kırmızılı kafile, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere konaklayacağı otele hareket etti. Galatasaray'da maç öncesi kamp süreci böylece başlarken, teknik heyetin karşılaşma için kadro tercihi de merak konusu oldu.

Victor Osimhen'in tedavisi devam ediyor

Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşması öncesinde kamp kadrosunda dört futbolcu yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen'in sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam ediyor.

Bu üç oyuncunun yanı sıra Kaan Ayhan da Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Kaan Ayhan'ın son gerçekleştirilen antrenmanda aşil tendonunda ağrı yaşadığı belirtildi.

Söz konusu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanı için belirlediği kamp kadrosunda dört eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, mevcut oyuncu grubuyla zorlu deplasmanda sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşması için oluşturduğu kafilede deneyimli futbolcuların yanı sıra genç isimler de yer aldı. Kalede Uğurcan Çakır ve Jankat Yılmaz bulunurken, savunma hattında El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay kadroya dahil edildi.

Orta saha bölgesinde ise Gabriel Sara, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira ve Renato Nhaga gibi isimler kafilede yer aldı. Galatasaray'ın hücum hattında ise Roland Sallai, Leroy Sane, Yunus Akgün, Deniz Gül, Rafael Leao ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncular bulunuyor.

Kafilede ayrıca Enes Emre Büyük, Berat Luş ve Aleksey Batrakov da yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın Trabzonspor karşısında sahaya çıkaracağı ilk 11 ise karşılaşma öncesinde teknik heyetin tercihleri doğrultusunda şekillenecek.