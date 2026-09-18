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Ekonomi İsrail sevici Volkswagen borsada çakıldı
Ekonomi

İsrail sevici Volkswagen borsada çakıldı

Yeniakit Publisher
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İsrail sevici Volkswagen borsada çakıldı

Avrupa borsaları jeopolitik risklerle düştü. Terör devleti İsrail'e verdiği destekle gündeme gelen Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in hisseleri yüzde 5,6 geriledi

Avrupa borsaları, küresel piyasalardaki jeopolitik riskler, enerji maliyetleri ve merkez bankalarının faiz kararlarının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 azalarak 635,45 puana geriledi.

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin borsalarında da satıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45 gerileyerek 10.659,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,49 azalışla 8.065,02 puana ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,60 kayıpla 51.545,25 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise günü yüzde 1,60 azalışla 25.304,06 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.45 itibarıyla değişmeyerek 1,147 seviyesinden işlem gördü.

Volkswagen yaklaşık yüzde 5,6 değer kaybetti

Analistler, Orta Doğu'daki gerilim ile petrol ve gaz tedarikine ilişkin endişelerin yatırımcıların temkinli kalmasına yol açtığını belirterek, yüksek seviyesini koruyan petrol fiyatlarının enflasyon riskini canlı tutmaya devam ettiğini kaydetti.

Bu durumun tahvil piyasalarında getirilerin yeniden yükselmesine ve hisse senetleri üzerindeki baskının artmasına neden olduğunu ifade etti.

Şirket bazlı gelişmelerde, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in kar beklentilerini düşürmesinin ardından şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 5,6 değer kaybetti.

Şirket yönetimi, kar beklentilerini düşürmesine gerekçe olarak Porsche AG'nin duran varlıklarındaki milyar avroluk değer düşüklüğünü, Çin pazarındaki zayıf seyri ve yeniden yapılanma maliyetlerini gösterdi.

Bu gelişme otomotiv sektörünü genel olarak aşağı çekerken BMW, Continental ve Mercedes-Benz hisselerinde yüzde 4,8'e varan kayıplar yaşandı.

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