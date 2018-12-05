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Babam ve alfabem

05 Aralık 2018 Çarşamba

Rahmetli babam nadir gülen, sert karakterli bir denizciydi…

Zaten Karadenizli olmak bir parça “sert”, ama “mert” olmak anlamına geliyor.

Mertti, o kadar ki onu tanıyan herkesin güvenini kazanmıştı.

Üç ablam ve ben, korkudan gözlerinin içine bakamazdık.

Zaten mesleği gereği eve aylarca uğramadığı için, biz onu çok benimseyememiştik. 

Ama bir gün, yüreğimdeki bu tablo değişti. 

Muhtemelen Doğu Karadeniz’in yağmurlu günlerinden (yağmursuz günü yok gibi ya) biriydi.

Ortaokula gidiyordum ve bir odada ders çalışmakla meşguldüm…

Birden odanın kapısı açıldı. Eşikte babamın uzun ince silüeti belirdi. Elinde de ciltli, kalın bir kitap vardı.

Odaya girdi…

Girer girmez de sordu: 

“Mehmed Akif’i seviyor musun?”

“Çok” dedim sorunun arkasını merak ederek, “çok seviyorum.”

“İstiklâl Marşı’nı biliyor musun?” diye sordu bu kez.

“Sular, seller gibi” diye cevaplandırdım sevinçle, “on kıtayı birden, okuyayım mı?”

“Mehmed Âkif’in el yazısından oku!..” dedi ve elindeki kalın kitabı masaya koydu… 

Kitap açık vaziyette masanın üstünde duruyor, ama satırlar küsmüş gibi benimle konuşmuyordu. Çünkü benim öğrendiğim alfabeden farklı bir alfabe ile yazılmıştı. Demek çok sevdiğim Âkif, çok sevdiğim, okurken ve dinlerken heyecanlandığım İstiklâl Marşı’nı bu alfabeyle yazmıştı…

Peki İstiklâl Marşı’nın yazıldığı alfabeyi ben niçin çözemiyordum?..

Bu soru çelik temren (alev oku) gibi beynime saplandı! Çözümsüzlüğün ortasında kala kaldım. 

Babam ise son derece üzgün bir yüz ifadesiyle bana bakıyordu: 

“Eyvah!” diye söylendi, elini başına vurarak; “el yazısını okuyamadığına Mehmed Âkif çok üzülmüştür.”

Odadan çıkmak üzereyken döndü, üzgün üzgün baktı ve sözlerine üç kelimelik bir cümle ekledi:

“Ben de çok üzüldüm.”

Çok sevdiğim iki insanı, babamı ve Mehmed Âkif’i birlikte üzmüş olmak içime öylesine oturdu ki, Osmanlıca “Safahat”ı kaptığım gibi, bu işlerden anlayan akrabamız Remzi Amca’ya götürdüm.

“Beni bu kitabı on beş gün içinde okuyabilecek hale getirebilir misin?” diye sordum tepeden inmece.

“Neden on beş gün?..” diye sordu şaşkınlıkla. 

Babam on beş gün sonra motoruyla sefere gidecek, kim bilir bir daha ne zaman dönecekti. 

Ve Osmanlıca öğrenme amacıyla Remzi Amca’nın rahle-i tedrisine diz çöktüm…

Çok şükür on iki gün içinde yazıyı söktüm.  

Bunu babama söylemek için de sefere gideceği günü bekledim.

Nihayet o gün geldi…

Babam tam da evden çıkmak üzereyken, elimde Safahat’la karşısına dikildim:

“Ben artık Mehmed Âkif’in el yazısından İstiklâl Marşı’nı okuyabiliyorum babacığım.”

Oldukça şaşırdı. Belli ki beklemiyordu. 

Birkaç kelime okuttu. Heceleye-kekeleye okudum. Sonra İstiklâl Marşı’nı okumamı istedi. 

Sesimi yükselttim: “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak…” diye başladım.

Soluk soluğa on kıtayı okudum…

Babacığım esas duruşta dinledi…

Okumam bitince hafiften gülümsedi: 

“Mehmed Âkif şimdi seni çok seviyor” dedi. 

Eşiği geçtikten sonra birden döndü. Gözlerimin içine baktı: 

“Baban da seni çok seviyor” diye ekledi.

Hayatım boyunca babamdan duyduğum tek sevgi sözcüğü budur. Ben bu sevgi sözcüğüyle bir ömür idare ettim.

Ayrıca babacığımın gözlerinin yeşil olduğunu da ilk kez o gün fark ettim. 

Sefere gitti. Ve dönüşünde bana Osmanlıca bir kitap getirdi: “Tarih-i Naima”…

Tarih sevdam işte böyle başladı. 

 

YORUM YAZ

  • Hackerhamzi Hackerhamzi 52 dk önce
    Helal olsun hocam, Allah babanızdan razı olsun.
  • tuğrultuğrul53 dk önce
    Harf inkilabını yapanlar kahrolsunlar. Amaç nesiller arası bağları koparmaktı başardılar. Yerleri gayya kuyusunun derinlikleri olur İnşaAllah Hocam.
  • TolgaTolga3 sa önce
    Sevki kardesim osmanli imp.1288 yilinda kuruldu simdi senin hesabina gore 1018 yilindan beri biz arap harfleeini kullaniyoruz oylemi.turkler 800 lu yillardan baslayarak musluman oldular.ayrica osmanlida okuma yazma orani %7-10 civarinda idi.okuma yazma bilenler memurlar askerler saray mensuplari ve gayri muslimlerdi.lutfen acin okuyun arastirin herkese inanmayin tarihi trt nin dizilerinden ogrenmeyin ozelllikle payitah abdulhamitden den cunku abdulhamit rocshild lerden faizle para almisdir.birakin arap hayranligini biz turkuz araplar ozelllikle filistinli araplar osmanliya ilk isyan eden lerdir
  • ŞEVKİ İNCEŞEVKİ İNCE7 sa önce
    ben sana ne diyeyim sinan kardaş matbaa yazmayı kolaylaştırdı matbaadan önce yazı yokmuyduavrupada da matbabaadan önce yazı yok anlamı çıkarki bunu hangi mantık kabul eder alfabeyi değiştirirken getirdiğimiz türk alfabesi değilki ha bidefada şu yanlış oldu diyebilsek gerisi kolay ama nefis işte allah hayrelesin ne diyelim
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin8 sa önce
    güzel Türkcemiz dururken neden Arapca/osmanlica veya Rusca veya bilmem hangi dilde ?!.. yahu Araplar Türkce okuyor mu yaziyor mu biz niye okuyalim ve yazalim.. Bu arada: ilk yorumu yazan arkadasi(Tolga) kutluyorum..
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin8 sa önce
    Türkce dururken neden Osmanlica veya arapca.. Ulu Öndere binlerce kez minnet ve sükran!..
  • Babalara geldikBabalara geldik8 sa önce
    Eski babalar öyleydi, şimdiki babalar atila ilhan dingilgil' i okutuyorlar. Katil Gülen Türkçe olimpiyatlarında (onun olimpiyatına ..yım) bu uyuzun, uyuz şiirlerini okutuyordu.
  • atılatıl8 sa önce
    armut dinine düşermiş
  • mi-safirmi-safir9 sa önce
    Miyase, o dediklerini göktürk harfleriyle yaz (latin harfleriyle değil), sonra okut millete anlayacaklar mı? Akif, istiklal marşını arap harfleriyle değil göktürk harfleriyle yazsaydı, okuyabilecek miydin? Sen ondan bahset.
  • mi-safirmi-safir9 sa önce
    Hubeydullah, mete, bilge, kültigin atalarının alfabesini deden sana öğretmiş iyi etmiş de sen niye hala bizim gibi yazıyorsun. Öz be öz göktürk dedelerin varken yakışıyor mu sana Avrupa alfabesiyle yazmak. Ha bu arada Göktürkçe "adam" yazmak için ne çiziyorsun?
  • FatihFatih10 sa önce
    Üstad, on günde eski alfabeyi okumayı öğrenen o küçük çocuğu tebrik ederim (bugün sizi değil). Bu kadar basit, eski alfabeyi okuyamıyorum diye çene yapanlar bir iki hafta zahmet ederseler sizin yaptığınız gibi okuyabilirler. Biliyorsunuz eski alfabede Türkçe'mizdeki bir çok sesli ve sessiz harfi bulamazlar. Bu yönüyle şimdi kullanmakta olduğumuz Türk alfabesi daha yerlidir ve daha millidir. Yalnız size bir sorum var. Bugün kullandığınız tüm teknolojinin Batıya ait olmasını babanıza nasıl anlatırdınız, sorun alfabe mi?
  • FatihFatih10 sa önce
    Üstad, on günde eski alfabeyi okumayı öğrenen o küçük çocuğu tebrik ederim (bugün sizi değil). Bu kadar basit, eski alfabeyi okuyamıyorum diye çene yapanlar bir iki hafta zahmet ederseler sizin yaptığınız gibi okuyabilirler. Biliyorsunuz eski alfabede Türkçe'mizdeki bir çok sesli ve sessiz harfi bulamazlar. Bu yönüyle şimdi kullanmakta olduğumuz Türk alfabesi daha yerlidir ve daha millidir. Yalnız size bir sorum var. Bugün kullandığınız tüm teknolojinin Batıya ait olmasını babanıza nasıl anlatırdınız, sorun alfabe mi?
  • MiyaseMiyase11 sa önce
    ... Osmanlı alfabesi Türkçeye inanılmaz zarar vermiştir, Atatürk'ün harf inkilabı ile kurtulduk çok şükür osmanlı alfabesinden. bakın şimdi osmanlıcanın zararına;--göktürkçe 1300 yıl önce: boz bulıt yorudı/boyun üze yagdı/kara bulıt yorıdı/kamıg üze yagdı.--günümüz türkçesi: boz bulut yürüdü/bulut üzerine yağdı/kara bulut yürüdü/her şeyin üzerine yağdı.--100 yıl önceki osmanlıca: amed-i medid ve ahd-i ba'iddir ki danişgah-ı istifadede/ nihade-i zanu-yı teleb etmekle arzu-yı kesb-i edeb kılıp....başka bir şey? hangisini anladınız?
  • SinanSinan11 sa önce
    ŞEVKİ İNCE adlı yorumcu arkadaş..matbaa osmanlıya 400 yıl geç girmiş, şurda osmanlıca harflerin 180 yıllık geçmişi var, nasıl 1000 yıldır osmanlıca harfleri kullanıyorsun anlamadım? haa arapça diyorsan anadoludaki beylikler fenike alfabesi kullanıyordu, bizde yıllar sonra arapça harflerden kurtulup, kendi harflerimizi oluşturarak güzel, basit bir alfabe yaptık işte.
  • HubeydullahHubeydullah11 sa önce
    Benim dedemde benzer bir anısını anlatmıştı hocam;Dedemin babası rahmetli dedeme al bu atalarının yazdığı kültigin hanın, bilge hanın, metehanın destanlarını oku demiş. dedem bakmış yazı ne arapçaya benziyor ne osmanlıcaya. yazılar göktürkçe alfabesi ile yazılmış. Başlamış göktürkçe öğrenmeye. iki gün içinde göktürkçe öğrenip özüne dönmüş, bir daha osmanlıca yazı okumak içinden gelmemiş.
  • Cabbar CokkibarCabbar Cokkibar12 sa önce
    Degerli Bahadiroglu, ne kadar sanslisiniz , ne kadar sukretseniz azdir boyle kaliteli bir adamin sizin babaniz olmasindan , cunku erkek adamin kisiliginin yuzde doksanini olusturur baba,bir bakima erkek farkinda olmaksizin babasini taklit ederek yasar bu hayati.Allah herkese sizin babaniz gibi bir baba versin.
  • şenay doğanşenay doğan12 sa önce
    allah hepinize de rahmet etsin allaha emanet olun
  • AynurAynur13 sa önce
    Gözyaşlarıma hakim olamadım hocam okurken.Ben de köyde büyümüş biri olarak sizinkine benzer bir baba durumu yaşadım.Şimdiki babaların gösterdiği olağanüstü ilgiye rağmen neden bu hale geldi şimdiki nesil?Kabuğundan mi sevdik acaba?
  • abdulmetinabdulmetin14 sa önce
    güzel bir anı, Allah babanıza, M.Akif merhuma gani gani rahmet eylesin.. Tolga gibi düşünen milliyetçi arkadaşlar ne hikmetse arap alfabesine karşı oldukları kadar latin harflerine karşı değiller, yahu adı üstünde LATİN, hem sonra bir asırdır türklük adına ne yaşıyoruz ki? hep batı yanı latin takılıyoruz, olay bu kısaca..
  • alışacaksınızalışacaksınız14 sa önce
    ... Türkçe okumaya tarihi geri çevirmeye çalışmayın
  • Gökhan Özbek Gökhan Özbek 14 sa önce
    Sevgili yavuz bahadıroğlu beyefendi bizim sevgimiz babacığının yerini tutmaz ama biz sizi çok seviyoruz hemde bu sevgimiz ALLAH için selam ve dua ile Allah a emanet olunuz
  • hasanhasan14 sa önce
    osmanlı da alfaben mi vardı ...
  • ŞEVKİ İNCEŞEVKİ İNCE15 sa önce
    tolga denen kardeşimtürk alfabeside olabilirdi ancak biz bin yıl bu alfabeyi kullandık tarihimiz bu alfabe ile yazıldı.size ne oluyorda her alfabe değişikliği konu olunca hemen karşısına ama o alfabe türk değil diye efeleniyorsunuz yahu kardeşim bir defada bu günkine türk alfabesi değil diyebilseniz gam değil yani avrupalının alfabesi olmasaydı aynısı ile devam etseydik ne olurdu.
  • ŞaşkınŞaşkın16 sa önce
    Şu bizim Azerilerede bir iki tavsiyeniz vardır herhalde. Adamlar atalarının kullandığı "Kril" (Rus) alfabesini bırakıp latin alfabesine geçtiler. Atalarıyla nasıl bağ kuracak şimdi bu adamlar?!..
  • Zeynep DilekogluZeynep Dilekoglu16 sa önce
    Allah razı olsun hocam harika bır baba hatırası
  • ayhanayhan16 sa önce
    üstad hatıranın güzelliğini mi yoksa siz de ki gayreti mi takdir edeceğim şaşırdım. azıcık düşündüm ikisini de ve babanızı da takdir ettim.
  • TOLGATOLGA20 sa önce
    Sayin yazar biz turklerin oz alfabesi orhun gokturk yazitlarindaki harflerdir.turkler yuzyillardir gunumuz turkcesine yakin bir lehce ile konusur ama farsca ve arapca karisimi harflerler yazardi.dun demistiniz ya turklerin araplastirilmasi yok tur diye iste dun dediginizi bugun kendi agziniz ile yaziyorsunuz.ne zamandan beri arap haefleri turk irkinin oz alfabesi oldu merak ediyorum.

Yavuz Bahadıroğlu

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