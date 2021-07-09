  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

09 Temmuz 2021

Bir başka açıdan Miami felaketi
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

09 Temmuz 2021

Fenerbahçe ve Koç, şike ve diğer süreçlerin neresinde?..
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

09 Temmuz 2021

Ahmed Cibril
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

09 Temmuz 2021

Anayasa Mahkemesi’ni kimler aldatıyor?
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

09 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem veya Mansur aday olursa çok iyi olur
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

09 Temmuz 2021

Dostumuzu Aklımız Değil Ahlakımız Seçer
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

09 Temmuz 2021

Tuhaf Beyan ve Zamanlardan Sıyrılış Reçetesi

Murat Alan
Murat Alan

Murat Alan

09 Temmuz 2021

Uyanın! Bizim tarlayı sürüyorlar..
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

09 Temmuz 2021

Sultan Abdülhamit‘ten; Başkan Erdoğan’a!-6
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

09 Temmuz 2021

SİHA’lar el değiştirmesin! Yoksa..
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

09 Temmuz 2021

Sen de Öleceksin Onlar da Ölecekler
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

09 Temmuz 2021

Cuma Düşünce Notlarım
Lise 1. nakiller ne zaman yapılacak?
Eğitim

Lise 1. nakiller ne zaman yapılacak?

Öğrenciler ve veliler tarafından ilgiyle takip edilen lise 1. nakil başvuruları araştırılmaya devam ediliyor. Lise eğitimlerine başka bir ok..
Türkiye için gurur günü! Bayraktar AKINCI TİHA rekor kırdı
Teknoloji

Türkiye için gurur günü! Bayraktar AKINCI TİHA rekor kırdı

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, yaptığı uçuşta milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek ..
Kriz derinleşiyor, Körfez'de dengeler değiştirecek adım!
Gündem

Kriz derinleşiyor, Körfez'de dengeler değiştirecek adım!

ABD kuklası Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emîrlikleri arasındaki kriz büyüyor. Önümüzdeki günlerde bölgede dengeleri değiştirecek yeni a..
Aşı olanlarda en yaygın görülen 5 semptom
Sağlık

Aşı olanlarda en yaygın görülen 5 semptom

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, aşılama sonrası koronavirüse yakalanılması halinde en yaygın görülen 5 semptom açıklandı...
'Cumhurbaşkanlığı Konukevi' açıklamalarıyla rezil olan CHP'li Berhan Şimşek Kılıçdaroğlu'nu da geçti!
Medya

'Cumhurbaşkanlığı Konukevi' açıklamalarıyla rezil olan CHP'li Berhan Şimşek Kılıçdaroğlu'nu da geçti!

Halk Tv canlı yayınında konuşan eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, Marmariste'ki Devlet Konukevi üzerinden iktidarı hedef aldı. CHP'li Şim..
ABD'li bankadan flaş açıklama! Türkiye ile birlikte 4 ülke başaracak
Ekonomi

ABD'li bankadan flaş açıklama! Türkiye ile birlikte 4 ülke başaracak

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin salgın öncesi döneme daha hızlı döneceğini açıkladı...
Çin gizli projesini 10 yıl sonra açıkladı
Teknoloji

Çin gizli projesini 10 yıl sonra açıkladı

Çin, özellikle 'düşman' denizaltılarını hedef almak için tasarlanmış yeni insansız sualtı aracının detaylarını 10 yıl sonra paylaştı...
Görüntüler herkesi şaşırttı! NASA canlı yayınında görüldü
Teknoloji

Görüntüler herkesi şaşırttı! NASA canlı yayınında görüldü

Sosyal medya, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yaptığı canlı yayını konuşuyor. Görüntülerde en az 10 adet tanımlanamayan nesn..
MESOB Başkanı Keskin’den
Gündem

MESOB Başkanı Keskin’den "kurbanlıkları üreticilerden alın" çağrısı

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, canlı hayvan pazarına yaptığı ziyarette, vatandaşları kurbanlıklarını ma..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi rakibi kaç oy alır?
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi rakibi kaç oy alır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rakiplerinin alacağı oy oranları hakkında araştırma yapan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir can..

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem veya Mansur aday olursa çok iyi olur

09 Temmuz 2021


Av. Yaşar Baş İletişim: [email protected]

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adı konuşulanlar arasında belediye başkanları da var.

Belli ki iki Büyükşehir’in Belediye Başkanları lobiler eşliğinde fırsat arıyorlar.

Sorun yok. Demokrasi böyle bir şey. Kendini yeterli gören, milletin desteğini alabileceğini düşünen kim varsa aday olabilir. Bu ilgilisi kimse onun vereceği bir siyasi karardır. 

Ama her siyasi kararın da kendine göre sonuçları olur. Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak da var.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun “Adayların Görevden Ayrılması ve Göreve Dönmesi” başlıklı 11. Maddesi’nin 1. fıkrası aynen şu şekilde; “Cumhurbaşkanı adayı gösterilen hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılır. Bu durum Yüksek Seçim Kurulunca aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal bildirilir.”

Görüldüğü gibi kanun açık bir şekilde adaylığı kesinleşen belediye başkanının görevinin sona ereceğini yazıyor.

Adaylığı kesinleşen belediye başkanının görevi sona eriyor ve bir daha görevine geriye dönemiyor.

Aynı kanun maddesinin 2. Fıkrasında “Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri hâlinde, Yüksek Seçim Kurulunca Cumhurbaşkanının seçildiğinin ilân edilmesini takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.” Yazıyor ama aday olup seçilemeyenlerin göreve geriye dönme hakları ile ilgili yerleşmiş uygulama ve yargı kararlarına göre belirli dönem için seçilenlerin görevlerinden istifa ederek aday olup seçilememeleri halinde görevlerine geriye dönemeyecekleri kabul edilmiş durumda.

Aslına bakarsanız Anayasa’nın açık hükmüne göre bir belediye başkanının adaylığı kesinleştiğinde de değil, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yapılan milletvekili seçimi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan seçim takviminin başlamasından bir ay önce görevinden ayrılmadıkça aday olamaz ve aday gösterilemez.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın açık hükmüne göre bir belediye başkanının Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan seçim takviminin başlamasından bir ay önce belediye başkanlığı görevinden ayrılması gerekir. Aday yapılmadığı takdirde de belediye başkanlığı görevine geriye dönemez.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu ise Anayasa’ya da aykırı adaylığı kesinleşenlerin görevi ile ilişkisinin kesileceğini hüküm altına almıştır. Aslında bu anayasaya aykırılığın giderilmesi gerekir.

Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununda yer alan esaslar kabul edilse dahi, bir belediye başkanının Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleştiği anda belediye başkanlığı görevi sona erecektir. Belediye başkanlığı boşaldığında da yerine yeni belediye başkanını belediye meclisi seçecektir.

Örneğin Ankara veya İstanbul’da Büyükşehir Belediye başkanlarını aday yapmak için yırtınan lobiler başarılı olur da bunlardan biri aday olursa, adaylığı kesinleştiğinde belediye başkanlığı sonra erecektir. Ankara’da, İstanbul’da Belediye Meclis çoğunluğu AK Parti’de olduğu için, yerine yeni belediye başkanını AK Parti grubu seçecektir. Yani Cumhurbaşkanı adayı olan belediye başkanı önce koltuğunu AK Partili belediye başkanına devredecek, sonra aday olarak yoluna devam edecektir. 

Bence, Ekrem veya Mansur’un aday olması çok iyi olur. Ankara veya İstanbul, 2024 seçimini beklemeden AK Parti’ye geçmiş olur. Her şey de çok güzel olmuş olur.  

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

İnşallah seçimde de tekrar belediye başkanlığını ve CB. Seçimini kazanarak tekrar gelirler
  • Yanıtla

Kılıçbalığı

Demokrasi demokrasi deniledenile demokrasiden nefret eder oldum. Cumhurbaşkanlığı makamı liyakatini kanıtlamış insanlar tarafından yonetilmeli. Önüne gelen bu makama otursun olmamalı. Zaten cehaletten savrulduk yıllarca. Memleketimi ayağa kaldırmalı RTE gibi. Imamoğlu yavaş çokmu liyakatliler de bu makama göz dikmişler. Bu hata yapılırsa bittik demektir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay