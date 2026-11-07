İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİNDEN

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Mahkememizin 09/07/2026 tarih 2025/216 E. 2026/473 K. Sayılı kararı ile: Sivas ili, İmranlı ilçesi, Eskidere mahallesi C:44 H:15 BSN:23 da nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Rukiye' den olma, 07/03/1971 doğumlu42031954570 TC kimlik numaralı davacı BİNALİ AKTAŞ ile aynı yer BSN :45 de nüfusa kayıtlı Cemali ve Göksen'den olma 28/02/1979 doğumlu 41974956498 TC: Kimlik Numaralı davalı DİLEK AKTAŞ' ın Girne Aile Mahkemesinin 104/2011 sayılı 24/10/2011 tarihli ve 06/12/2011 tarihinde kesinleşen boşanma ve ferilerine ilişkin ilamının 5718 sayılı kanunun 58.maddesi gereğince TANINMASINA, 56.maddesi gereğince TENFİZİNE,

2-Karar kesinleştiğinde Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Harçlar Yasası uyarınca alınması gerekli karar harcı 732,00 TL olup peşin olarak alınan615,40TL harcın mahsubu ile bakiye 116,60 TL karar ve ilam harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan 615.40 TL başvurma harcı,615,40 TL peşin harç,30 TLe- tebligat,300,00-TL defterdarlık ücreti ve ilan masrafı 23.985,60 TL olmak üzere toplam 25.546,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 45.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının yatıran tarafa iadesine karar verilmiş olup, verilen kararın adresi tespit edilemeyen, bilinen adreslerine tebligat yapılamayan davalı Dilek AKTAŞ'a yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/10/2026

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Basın No: ILN02588130