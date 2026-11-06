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Gündem ABD’den nükleer tehdit! İran’da panik tavan yaptı, halka iyot tabletleri dağıtılıyor!
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ABD’den nükleer tehdit! İran’da panik tavan yaptı, halka iyot tabletleri dağıtılıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD’den nükleer tehdit! İran’da panik tavan yaptı, halka iyot tabletleri dağıtılıyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik nükleer saldırı seçeneğini masada tuttuğunu ve emir verebileceğini duyurmasının ardından bölgede gerilim doruk noktasına ulaştı. Katar arabuluculuğundaki müzakerelerin kalıcı bir anlaşmaya varılamadan başarısızlıkla sonuçlandığının açıklanması endişeleri daha da tırmandırdı.

Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik nükleer saldırı talimatı verebileceğini söylemesinin ardından İran'dan endişeleri artıracak bir haber geldi. İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Kazma Dağı’nın 2 ila 3 kilometre yakınındaki halka nükleer saldırı beklemeleri nedeniyle iyot tabletleri dağıtmaya başladı. Bir bakanlık yetkilisi, "Evet, iyot dağıtıyoruz. Trump'a artık güvenilemez. Bu suçu işleyebilir," açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta yaptığı, " İran'a nükleer saldırı yapabiliriz" şeklindeki açıklamalarının ardından İran düğmeye bastı.

"İYOT DAĞITIYORUZ, TRUMP'A ARTIK GÜVENİLMEZ"

The Times'ın haberine göre İran Sağlık Bakanlığı "Kazma Dağı" çevresindeki halka olası bir nükleer saldırıya karşı iyot tableti dağıtmaya başladı. Bir bakanlık yetkilisi yaptığı açıklamada, "Evet, iyot dağıtıyoruz. Trump'a artık güvenilemez. Bu suçu işleyebilir," dedi.

Devrim Muhafızları ile yakın bağları olan İranlı bir analist, “Çok az zaman kaldığını herkes biliyor. Amerika, Kazma Dağı’na karşı nükleer bir silah kullanmazsa bu bir mucize olur." açıklamasını yaptı.

KATAR: MÜZAKERELER BAŞARISIZ SONUÇLANDI

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığından da endişeleri artıran bir açıklama geldi. Açıklamada, ABD ve İran taraflarının müzakerelerde iki ülke arasında kalıcı ve tam bir anlaşmaya varma konusunda başarısız olduğunu açıkladı.

KAZMA DAĞI'NA NÜKLEER SALDIRI İDDİASI

ABD'de muhafazakar siyasetin en etkili medya figürlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, 2 Kasım'da ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırarak Donald Trump yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla, Kazma Dağı'nda bulunduğu öne sürülen nükleer tesisi yok etmek için nükleer saldırı seçeneğini değerlendirdiğini ileri sürmüştü.

 

NÜKLEER SALDIRIYA KARŞI İYOT TABLETLERİ

İyot tabletleri (potasyum iyodür), nükleer bir patlama sonrası havaya yayılan radyoaktif iyodun tiroit bezi tarafından emilmesini önlemek amacıyla, tiroidi radyoaktif olmayan kararlı iyotla önceden "doyurarak" doygunluğa ulaştırma mantığıyla çalışır. Vücudun diğer organlarını veya dış radyasyon ışınımını engellemeyen bu tabletler, sadece tiroit bezini hedef alarak ileride oluşabilecek tiroit kanseri riskini minimize eder; ancak tam koruma sağlayabilmesi için yetkili makamların talimatıyla radyasyona maruz kalmadan hemen önce veya maruziyetin ilk birkaç saati içinde doğru dozda alınması kritik önem taşır.

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Yorumlar

EMEKÇİ

ABD'nin işi gücü ketenpere İRAN ZOKAYI YUTTU milyonlarca adet İYOT TABLETLERİNİ BİR GECEDE İRANDA SATIP PARAYI CUKKALADIR. PEKİ O İYOT TABLETLERİ NÜKLEER YERİNE GEÇMESİN...!!!???
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