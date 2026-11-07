SİLİVRİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Silivri Tapu Sicil Müdürlüğünden:

İLANEN DUYURULUR

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)



İstanbul ili, Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 8311 Ada 38 Parsel sayılı taşınmazdaki 1/180 hisseli elbirliği halinde mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/05/2014 tarih 2014/843 Esas 2014/799 Karar sayılı Mirasçılık Belgesine istinaden ; Müdürlüğümüze yapılan 25/07/2025 tarih 54536 başvuru numarası ile talepte bulunulmuştur.

Talep edilen işbu Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi işlem sürecinde paydaşlardan Aylin CREAL ve Burçin ZENCİRLİ adlı şahıslara tebligat ulaşılmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle 15 günlük yasal süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Bu ilan Türkiye Geneli 50.000 üstü ve Genel-İnternet haber sitesinde yayınlanmak üzere düzenlenmiştir .Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliği olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02587617

