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Dünya Arap Koalisyonu: Riyad bölgesinde bir İHA engellenerek imha edildi
Dünya

Arap Koalisyonu: Riyad bölgesinde bir İHA engellenerek imha edildi

Yeniakit Publisher
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Arap Koalisyonu: Riyad bölgesinde bir İHA engellenerek imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Riyad bölgesinde bir insansız hava aracının engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Yemen hükümetini destekleyen Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, başkent Riyad bölgesindeki İHA müdahalesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Maliki, X üzerinden yaptığı açıklamada, bir insansız hava aracının engellendiğini ve imha edildiğini bildirdi. Açıklamada, İHA’nın kim tarafından gönderildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad bölgesinde bir İHA'nın engellendiğini ve imha edildiğini aktardı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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