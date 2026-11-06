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Gündem Hakan Fidan’dan KKTC dönüşü kılıç kalkan mesajı: "Kıbrıs’ta tek yol iki devlet!"
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Hakan Fidan’dan KKTC dönüşü kılıç kalkan mesajı: "Kıbrıs’ta tek yol iki devlet!"

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Hakan Fidan’dan KKTC dönüşü kılıç kalkan mesajı: "Kıbrıs’ta tek yol iki devlet!"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üst düzey temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lefkoşa ziyaretinin ardından Ada'daki egemenlik haklarına ve çözüme yönelik kararlı duruşu tüm dünyaya ilan etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelen Fidan, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğinden ve refahından asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'deki üst düzey temaslarının ardından yaptığı açıklamada Kıbrıs meselesine ilişkin kararlı mesajlar verdi. Türkiye'nin ana vatan ve garantör devlet olarak KKTC'nin yanında yer almaya devam edeceğini belirten Fidan, kalıcı ve adil bir çözümün ancak 2 devletin yan yana varlığıyla mümkün olacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldiği Lefkoşa temaslarını tamamladı. Görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Fidan, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahını öncelik gördüğünü ifade ederek, "Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün, Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

 

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Türkiye'nin garantör sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin özgür ve müreffeh geleceğini desteklemeyi sürdüreceğini kaydeden Bakan Fidan, Kıbrıs Türk halkının kazanılmış hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü taleplerine dikkat çekti. Fidan, uluslararası toplumun Ada'daki mevcut koşulları ve Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini göz ardı etmeden hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor

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