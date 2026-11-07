T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/31 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SÜMER Mahalle/Köy, 1341 Ada, 1 Parsel, Tapu kaydına göre tarla özellikli, ancak üzerinde işyeri olarak kullanılan yapı vardır.
Adresi : Denizli İli Merkezefedi İlçesi Sümer Mah. 43 sk. No. 34
Yüzölçümü : 240 m2
İmar Durumu : Küçük sanayi alanı, kat adedi:1, bina yük: HMAX.7,50 mt,, taks: -T.Ax1,50,bina derinliğgi: kroki, ön bahçe mes: 5 mt
Kıymeti : 6.664.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: --
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:46
04/11/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02588483