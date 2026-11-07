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Resmi İlanlar T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SÜMER Mahalle/Köy, 1341 Ada, 1 Parsel, Tapu kaydına göre tarla özellikli, ancak üzerinde işyeri olarak kullanılan yapı vardır.

Adresi : Denizli İli Merkezefedi İlçesi Sümer Mah. 43 sk. No. 34

Yüzölçümü : 240 m2

İmar Durumu : Küçük sanayi alanı, kat adedi:1, bina yük: HMAX.7,50 mt,, taks: -T.Ax1,50,bina derinliğgi: kroki, ön bahçe mes: 5 mt

Kıymeti : 6.664.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:46
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:46

04/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02588483