  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş
TÜM YAZILARI
Abdullah Şanlıdağ
Abdullah Şanlıdağ

Abdullah Şanlıdağ

23 Kasım 2020

Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

23 Kasım 2020

Aşıla-ma!
Ahmet Tâlib Çelen
Ahmet Tâlib Çelen

Ahmet Tâlib Çelen

23 Kasım 2020

Ambardaki fâreler!
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

23 Kasım 2020

Sahi, Selahattin’in bir de kardeşi dağdaki Nurettin var değil mi?
Atilla Özdür
Atilla Özdür

Atilla Özdür

23 Kasım 2020

Asgari ücret, 21..
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

23 Kasım 2020

Bir davayı anlamak için hikaye kitabına değil dava dosyasına bakmak gerekir
Emrah Savcı
Emrah Savcı

Emrah Savcı

23 Kasım 2020

Süper Lig’de “Hükmen Mağlubiyet” kararı çıkar mı?!?
Hacı Yakışıklı
Hacı Yakışıklı

Hacı Yakışıklı

23 Kasım 2020

Hobi bahçeleri EYT’ye dönmesin!
Hüseyin Acarlar
Hüseyin Acarlar

Hüseyin Acarlar

23 Kasım 2020

Dram Adamı Güldürür
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

23 Kasım 2020

Ötüken Neşriyat’tan son çıkanlar
İbrahim Karataş
İbrahim Karataş

İbrahim Karataş

23 Kasım 2020

Fransa Müslümanlara savaş açıyor
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

23 Kasım 2020

Büyük Amiral Zheng He’nin Kitabı Yayınlandı
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

23 Kasım 2020

Kendinize gelin!
ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi
Dünya

ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi

İsrail tarafından düzenlenen tatbikat sırasında tankın taşıyıcıya yüklenmesi esnasında kaza yaşandı. Tank yükleme sırasında devrildi...
Siyaset

"Erdoğan Arınç ile yollarını tamamen ayırdı"

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya tahliye çağrısına gösterdiği sert tepkiyle Bülent Arınç ile yol..
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu canlı yayında ilk defa açıkladı! Akşener neden istifa etmek istedi?
Gündem

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu canlı yayında ilk defa açıkladı! Akşener neden istifa etmek istedi?

İYİ Parti kurucularından Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, partiden neden istifa ettiğini ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in neden istifa ..
Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!
Dünya

Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkacak bir açıklama daha geldi. Putin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan topraklarının ayrı..
Ceren Damar'ın katilinin dedesinden tepki çeken sözler!
Gündem

Ceren Damar'ın katilinin dedesinden tepki çeken sözler!

Sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar davasında tanık olarak dinlenen katilin dedesinin sözleri pes d..
Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”
Siyaset

Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Gökçek, "45 mil..
Türkiye bunu bekliyor! Nükleer santral 2023’e yetişir
Teknoloji

Türkiye bunu bekliyor! Nükleer santral 2023’e yetişir

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Akkuyu’da inşaatı süren nükleer santralin Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, “2023’e kadar ilk üniteni..
Çin'de koronavirüs isyanı! Kaos görüntülendi
Dünya

Çin'de koronavirüs isyanı! Kaos görüntülendi

Çin'in Şangay şehrinde bulunan Pudong Havaalanı'nda 14 bin kişinin karantinaya alınması ve insanların kaçmaya çalışmasıyla yaşanan kaos görü..
İsrail radyosu gizli görüşmeyi servis etti: Selman ile...
Dünya

İsrail radyosu gizli görüşmeyi servis etti: Selman ile...

İsrail ordu radyosu, ABD ile Suudi Arabistan arasında gerçekleştirilen gizli görüşmeyi dünyaya duyurdu. Görüşmeye katılan bir diğer isim gün..
İYİ Parti'de istifalar peş peşe! 5 kritik isim bıraktı
Siyaset

İYİ Parti'de istifalar peş peşe! 5 kritik isim bıraktı

İYİ Parti Kayseri teşkilatında, aralarında parti kurucuları ve geçmişte yönetimde görev almış 5 ismin istifa ettiği öğrenildi...
23 Kasım 2020

Bir davayı anlamak için hikaye kitabına değil dava dosyasına bakmak gerekir

Yargı bir türlü gündemimizden inmiyor. Kusura bakmayın ama yargı ile ilgili tutarlı davranan sayısı da çok az.

Olumlu konuşanların da olumsuz konuşanların da ağırlığı, yargı uygulamalarının sonuçları üzerinden yorum yapıyor. Yargı uygulamasının konusunu oluşturan somut olayın ne olduğu ile ilgilenen nedense çok az.

Oysa sonuçlar üzerinden genellemeler bizi hiçbir zaman doğru bir noktaya götüremez.

Bu ülkede meclis başkanlığı yapmış, başbakan yardımcılığı yapmış, uzun süre avukatlık yapmış Bülent Arınç’ın son açıklamalarına bakın. Selahattin Demirtaş ile ilgili düşüncelerini, Demirtaş tarafından yazılan bir hikaye kitabına dayandırıyor ve tahliyesini tavsiye ediyor. 

Yahu bir dava ile ilgili hukuki görüş, sanığın yazdığı hikaye kitabına bakarak mı oluşur? Merak ediyorsan, dava dosyaları aleni. Git, bak incele görüşünü açıkla. Mesele dava ile ilgili görüşlerin doğru veya yanlış olması değil daha da daha vahim. Yargının, siyasal sonuçlar üzerinden hareket ederek sonuca varması talebi var açıkça.

Siyasal sonuçlarından hareketle bir adli sürecin değiştirilmesi talepleri samimi talepler olabilir mi?

Dava dosyasını hiç incelemeden, sanığın yazdığı hikaye kitabına bakarak kamu görevlilerini tehdit de ne oluyor? Hakimler ve savcılar önlerine bir dosya geldiğinde, dosyaya ve delillere değil de adli sürecin oluşturacağı siyasal sonuçlara mı bakacaklar? 

Bu ülkenin en temel sorunu işte budur. Özellikle de yargı alanında, hiçbir nesnel temele dayanmayan genellemeler ile işini iyi yapanla yanlış yapan aynı torbaya dolduruluyor ve her şeyin bir birine karıştırılması işini yanlış yapanlara sığınacak alan açıyor. 

Osman Kavala konusu da böyle. Soros’un çocuklarından Osman Kavala ile ilgili ağıtlar yakanlara sorun bakalım, kaç tanesi dava dosyasını okumuş.

Herkes dava dosyasını okumak zorunda değil elbette. Ancak dava dosyasını okumayanın da, dava dosyası hakkında konuşma hakkı yok.

Türkiye’nin yargı sisteminde, üç dereceli bir yargısal denetim yolu ve ayrıca hakim ve savcılar ile ilgili disiplin denetim yolları var. Bu denetim yollarının etkili bir şekilde işlemediği olaylar da vardır ama çok büyük bir çoğunlukla Türk Yargı sistemi dünyanın en iyi işleyen sistemidir.

Dünyanın iyi işleyen sistemlerinde de hatalı uygulamalar ve suiistimalller olabilir. Hatalı uygulamalar ve suiistimallere odaklanarak ortadan kaldırılması yerine, olayları genelleyen yaklaşımlar hiçbir zaman sorunu çözemiyor.

Türkiye’nin yargı alanındaki sorunlarını Demirtaş ve Kavala dosyaları üzerinden okumaya çalışmanın samimiyetine de beni hiç kimse inandıramaz.

Türkiye travmatik süreçler yaşadı ve büyük bir dayanıklılık gösterdi. Kamu düzenine yönelik eylemlerin ağırlığı ile orantılı meşru müdafa hakkına sahip. Toplumlar da insanlar gibi, maruz kaldıkları tehlike ile orantılı ve bu tehlikeyi ortadan kaldırma amacına yönelik karşılık verme hakkına sahiptir.

Türkiye üst üste gelen darbe girişimlerine, içerden ve dışardan gelen saldırılara karşı, kamu düzenini, devlet otoritesini, hukuk sistemini ayakta tuttu ve çok küçük istisnalar dışında hukuk devleri sınırları içinde kalmayı başardı.

Bu küçük bir başarı değildir. Maruz kaldığımız saldırıların çok daha azına maruz kalan ülkeleri görüyoruz. Yargı, hukuk gibi kavramlardan söz edilecek bir ortam var mı?

Türkiye’nin normale dönme girişimlerini provoke etmek doğru değil. Türkiye büyük bir devlet olarak, doğru bir çizgide ilerliyor. Bunu görmek ve destek olmak gerekiyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ayhan Birol

Üstad çok haklısınız.
  • Yanıtla

Hakan

Bülent efendi hayli zamandır karşı mahalleye el sallıyor. Gideceği günü sabırla bekliyoruz.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay