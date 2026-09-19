Trump sonunda dediğini yaptı! 'Grönland artık bizim'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Danimarka Krallığı ve Grönland arasında anlaşmaya varıldığını öne sürdü. Trump, anlaşma kapsamında ABD’nin Grönland’ın güvenliği ve diğer ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol sağlayacağını ifade etti.

Trump, yaptığı açıklamada, “ABD, Danimarka Krallığı ve Grönland ile anlaşmaya vardı. ABD, Grönland'ın güvenliği ve tüm diğer ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol sağlayacak” dedi.

ABD Başkanı Trump, Grönland'a ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, "Bundan böyle ABD'nin hiçbir hasmı, açık yazılı iznimiz olmadan Grönland'da asla bir üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya kritik yatırımlar yapamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu mutabakatın süresine ilişkin ise "Bu 'sonsuz süreli' bir anlaşmadır, bitiş tarihi yoktur!" dedi.

"ASKERİ VARLIĞIMIZI KONUŞLANDIRACAĞIZ"

ABD Başkanı, adada somut bir askeri adım atılacağını da duyurdu. Trump, "Grönland'ın uygun bölgelerinden birinde geniş kapsamlı bir askeri varlık konuşlandırma sürecini derhal başlatacağız. İznimiz olmadan hiç kimse Grönland'da askeri varlık oluşturamaz, kritik yatırımlar gerçekleştiremez" açıklamasında bulundu.