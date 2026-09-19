Hidrojenli Toyota Hilux yola çıktı geliyor

IAA Transportation 2026’da yapılan açıklamaya göre hidrojenli Toyota Hilux (Hilux FCEV), 2028’de yaklaşık 400 km menzille gelecek. Hidrojen tanklarının yaklaşık beş dakikada tamamen doldurulabileceği belirtilen model için 2,5 tonluk çekme kapasitesi açıklanıyor.

Yeni Toyota Hilux, 2025’te resmi olarak görücüye çıkarılmış ve tamamen elektrikli versiyonu da sunulmuştu. Elektrikli Hilux’ta 240 km menzil vadeden 59,2 kWh kapasiteli lityum iyon bataryaya yer veriliyor.

Önde 205 Nm, arkada ise 269 Nm tork üreten iki farklı elektrik motoruna sahip dört çeker model, 715 kg taşıma ve 1.600 kg çekme kapasitesine sahip. Yeni Hilux’un Türkiye’deki resmi satışı ise 18 Ağustos 2026’da başlamıştı.

Hafif hibrit dizel motorla geliyor

Türkiye’ye 204 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 2,8 litrelik D-4D hafif hibrit dizel motorla (48 V elektrikli motor-jeneratör sistemi) gelen araç için 4 milyon 200 bin TL başlangıç fiyatı paylaşılmıştı.