Alkol başına bela oldu! 250 bin TL ceza, ehliyete 2 yıl el konuldu

Alkollü araç kullanmanın insanın hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer insanların can güvenliğini tehlikeye attığını bir kez daha gösteren olay Kayseri’de yaşandı.

Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi’nde uygulama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, B.K. (27) yönetimindeki 38 HE 014 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ancak sürücü, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymak yerine kaçmayı tercih etti. Ekiplerin takibe aldığı otomobil kısa süre içerisinde yakalandı.

Alkolmetrede 1.20 promil çıktı

Bölgeye gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü halde direksiyon başına geçmesi ve ardından polisin “dur” ihtarına uymaması sürücüye ağır bir fatura çıkardı. B.K.’ye ilgili ihlaller nedeniyle toplam 250 bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken otomobili de çekiciyle otoparka götürüldü.

Üstelik mesele yalnızca para cezasıyla kalmadı. 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı ve ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Mevzuatta da 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında trafik yaptırımının yanı sıra Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi kapsamında işlem yapılması öngörülüyor.

Alkolün ardından gelen pişmanlık

Bir anlık yanlış tercih sürücüye 250 bin TL ceza, iki yıl ehliyetsiz kalma, otomobilinin otoparka çekilmesi ve adli işlem olarak geri döndü.

Yaşadıklarının ardından pişmanlığını dile getiren B.K., polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymamasının hata olduğunu söyledi. Alkollü olduğu için kaçtığını anlatan sürücü, diğer sürücülere de kaçmamaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Kayseri’de yaşanan olay, alkol ile direksiyonun bir araya gelmesinin yalnızca sürücünün cebini değil, özgürlüğünü, ehliyetini ve en önemlisi insanların can güvenliğini de tehlikeye atabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.