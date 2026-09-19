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Dünya Dünyanın en zengin adamı ama resmen karavanda yaşıyor!
Dünya

Dünyanın en zengin adamı ama resmen karavanda yaşıyor!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

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Dünyanın en zengin adamı ama resmen karavanda yaşıyor!

Serveti yaklaşık 917 milyar dolar olarak hesaplanan Elon Musk, yapay zeka şirketinin Tennessee’deki veri merkezi yatırımını yakından takip edebilmek için karavanda yaşamaya başladı. Musk’ın mütevazı yaşam alanını “sarayım” olarak nitelemesi dikkat çekti.

Serveti yaklaşık 917 milyar dolar olarak hesaplanan Elon Musk, yapay zeka şirketinin Tennessee’deki veri merkezi yatırımını yakından takip edebilmek için karavanda yaşamaya başladı. Musk’ın mütevazı yaşam alanını “sarayım” olarak nitelemesi dikkat çekti.

Yapay zeka yatırımı için Tennessee’de bulunan Musk’ın, çalışmaların yürütüldüğü bölgeye yakın bir karavanda kalmayı tercih ettiği belirtildi. Dünyanın en zengin iş insanlarından birinin bu yaşam alanını “sarayım” şeklinde tanımlaması dikkat çekti.

Milyarlarca dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın yeni adresi şaşırttı. Ünlü milyarder, dev yatırımın başında olabilmek için tercihini lüks bir konak yerine karavandan yana kullandı.

 

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Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre serveti yaklaşık 917 milyar dolar olan Elon Musk, yapay zeka şirketinin ABD’nin Tennessee eyaletindeki veri merkezi yatırımlarını yerinde takip etmek için karavanda kaldığını açıkladı.

Musk, kaldığı karavanı esprili bir şekilde “sarayım” olarak nitelendirdi.

 

“FABRİKADA UYUYOR”

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell de Musk’ın projeyi uzaktan takip etmediğini, inşaat çalışmalarının yürütüldüğü alanda bulunduğunu söyledi.

Shotwell, ünlü iş insanının çalışma tarzını, “Elon, insanların yaptığına inanmadığı şeyi yapıyor: Fabrika zemininde uyuyor” sözleriyle anlattı. Musk daha önce de çalışma temposu nedeniyle iş yerlerinde uyumasıyla gündeme gelmişti.

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