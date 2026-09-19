T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO :2026/365, 2026/366, 2026/367, 2026/368, 2026/369, 2026/370, 2026/371, 2026/372, 2026/373, 2026/374, 2026/375, 2026/376, 2026/377, 2026/378, 2026/379, 2026/380, 2026/381, 2026/382, 2026/383, 2026/384, 2026/385, 2026/386, 2026/387, 2026/388, 2026/389, 2026/390, 2026/391 Esaslar

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 2026/365 Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 146 Ada 340 Parsel, 1.069,87m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -Yüksel Koşkun ve diğerleri 2026/366 -Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 146 Ada 156 Parsel, 1.657,01 m2 yüz ölçümlü, Tarla

-Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 146 Ada 164 Parsel, 1.631,43 m2 yüz ölçümlü, tarla

Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 146 Ada 166 Parsel, 1.610,79 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Havva Eke ve diğerleri 2026/367 Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 145 Ada 10 Parsel, 1.531,23 m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -Hasan Hüseyin Aydın

ve diğerleri 2026/368 Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü143 Ada 59 Parsel, 1.088,54 m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -Hasan Hüseyin Aydın

ve diğerleri 2026/369 -Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 143 Ada 50 Parsel, 1.115,85 m2 yüz ölçümlü, tarla

-Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 145 Ada 30 Parsel, 1.484,83 m2 yüz ölçümlü, tarla

-Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 145 Ada 32 Parsel, 11.095,30 m2 yüz ölçümlü, tarla

-Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 146 Ada 197 Parsel, 1.438,41 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Kamil İldeş ve diğerleri 2026/370 -Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 146 Ada 176 Parsel, 2.124,62 m2 yüz ölçümlü, tarla

-Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 128 Ada 1 Parsel, 9.012,68 m2 yüz ölçümlü, tarla

-Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 143 Ada 53 Parsel, 2.343,93 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Meryem Sağlam ve diğerleri 2026/371 -Kütahya İli Merkez İlçesi Kınık Köyü 189 Ada 35 Parsel, 142,93 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Rahime Külen ve diğerleri 2026/372 Kütahya İli Merkez İlçesi Kınık Köyü 188 Ada 103 Parsel 9.596,87 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Azime Çoşkun ve diğerleri 2026/373 Kütahya İli Merkez İlçesi Kınık Köyü 188 Ada 79 Parsel, 942,21 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -İnayet Kayar ve diğerleri 2026/374 -Kütahya İli Merkez İlçesi Kınık Köyü 188 Ada 59 Parsel, 726,86 m2 yüz ölçümlü, tarla -Kütahya İli Merkez İlçesi Kınık Köyü 188 Ada 101 Parsel, 4.031,78 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Adem Kösem ve diğerleri 2026/375 -Kütahya İli Merkez İlçesi Kınık Köyü 188 Ada 36 Parsel, 1.227,47 m2 yüz ölçümlü, tarla

-Kütahya İli Merkez İlçesi Kınık Köyü 188 Ada 74 Parsel, 1.178,21 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Özkan Gürbüz ve diğerleri 2026/376 Kütahya İli Merkez İlçesi Kınık Köyü 188 Ada 30 Parsel, 2.021,68 m2 yüz ölçümlü, Tarla - - -İnayet Kayar ve diğerleri 2026/377 Kütahya İli Merkez İlçesi Kınık Köyü 147 Ada 2 Parsel, 1.891,32 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Yusuf Aydın 2026/378 Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 139 Ada 85 Parsel, 1.577,79 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Cemalettin Bozkuş ve diğerleri 2026/379 Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 139 Ada 45 Parsel, 3.518,76 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Muharrem Erdem ve diğerleri 2026/380 Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 138 Ada 106 Parsel, 6.675,62 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Ayşe Erol ve diğerleri 2026/381 Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 138 Ada 94 Parsel 2.646,34 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Ahmet İşcan ve diğerleri 2026/382 Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 138 Ada 80 Parsel, 1.180,90 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Asiye Keskin ve diğerleri 2026/383 Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 138 Ada 60 Parsel 5.218,77 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Ömer Arslan ve diğerleri 2026/384 -Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 130 Ada 10 Parsel 3.423,70 m2 yüz ölçümlü, tarla

-Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 138 Ada 57 Parsel 2.674,22 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Nursel Kanat ve diğerleri 2026/385 Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 108 Ada 227 Parsel, 576,13 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Recep İşcan ve diğerleri 2026/386 Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 108 Ada 202 Parsel 3.433,96 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Mustafa Aydın ve diğerleri 2026/387 Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 108 Ada 146 Parsel, 1.927,36 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Adviye Gönül ve diğerleri 2026/388 -Kütahya İli Merkez İLçesi Bozcahöyük Köyü 108 Ada 103 Parsel 3.620,39 m2 yüz ölçümlü, tarla

-Kütahya İli Merkez İLçesi Bozcahöyük Köyü 108 Ada 166 Parsel 597,32 m2 yüz ölçümlü, tarla

-Kütahya İli Merkez İLçesi Bozcahöyük Köyü 108 Ada 228 Parsel 2.298,94 m2 yüz ölçümlü, tarla

-Kütahya İli Merkez İLçesi Bozcahöyük Köyü 138 Ada 71 Parsel 1.735,09 m2 yüz ölçümlü, tarla - - -Harun Erden ve diğerleri 2026/389 -Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 108 Ada 94 Parsel, 843,09 m2 yüz ölçümlü, tarla

-Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 108 Ada 97 Parsel 440,10 m2 yüz ölçümlü tarla - - Harun Erden ve diğerleri 2026/390 -Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 108 Ada 73 Parsel, 3.467,78 m2 yüz ölçümlü,

-Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük Köyü 108 Ada 336 Parsel 731,20 m2 yüz ölçümlü, tarla - - Sıddıka Erden ve diğerleri 2026/391 -Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük köyü 108 Ada 64 Parsel, 2.593,97 m2 yüz ölçümlü, tarla

-Kütahya İli Merkez İlçesi Bozcahöyük köyü 138 Ada 104 Parsel, 4.628,84 m2 yüz ölçümlü, tarla - - Recep İşcan ve diğerleri

Davacı vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kurumu husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği, 2026/365, 2026/366, 2026/367, 2026/368, 2026/369, 2026/370, 2026/371, 2026/372, 2026/373, 2026/374, 2026/375, 2026/376, 2026/377, 2026/378, 2026/379, 2026/380, 2026/381, 2026/382, 2026/383, 2026/384, 2026/385, 2026/386, 2026/387, 2026/388, 2026/389, 2026/390, 2026/391 Esaslar için Duruşmanın 10/11/2026 günü saat 11:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 07.09.2026

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Basın No: ILN02551318