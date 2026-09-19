  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 21 şüpheli Adli Tıp’ta Kırım’da skandal: Çocukları savaş operatörü yapıyorlar Yunan ne kadar bağırıp çığırsa da boş! Ege'de Türkiye’den saklanacak yer yok! Batı Yaka’da asker gölgesinde yağma ve zulüm! Siyonist çetelerden alçak gözaltı Yılmaz: Barış Harekatı olmasa kim bilir neler olurdu! Rum’un da İsrail’in de zihniyeti soykırım! A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini açtı: Vizyonsuz muhalefet 'ne gerek var' diyordu! İstanbul Havalimanı bugün dünya lideri BAE basınında askeri güç kıyaslaması! Türkiye İsrail’i ezdi geçti İnanır’ın yakınlarının miras kavgası büyüyor! Bize bir kravat dahi bırakmamış Halk TV’nin palavrası yine elinde patladı: Talan değil yalan!
Yerel Kırıkkale'de boş arazide şüpheli ölüm
Yerel

Kırıkkale'de boş arazide şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kırıkkale'de boş arazide şüpheli ölüm

Kırıkkale'de 25 yaşındaki bir kişi boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de 25 yaşındaki bir kişi boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de, Bahçelievler Mahallesi 708. Sokak'ta boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin Erkan Düz'e ait olduğu tespit edildi. Düz'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23