Kırıkkale'de boş arazide şüpheli ölüm
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Kırıkkale'de 25 yaşındaki bir kişi boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Kırıkkale'de 25 yaşındaki bir kişi boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Kırıkkale'de, Bahçelievler Mahallesi 708. Sokak'ta boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin Erkan Düz'e ait olduğu tespit edildi. Düz'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.