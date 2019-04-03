Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye sıfır oy çıkmış!

Doğrusunu söylemek gerekirse, her şeyden kuşku duyan, “Acaba farklı bir ihtimal olabilir mi?” diye her şeyi sorgulayan beni bile kandırdılar..

Şöyle düşünmüştüm..

“Canım 8.5 milyon oy kullanılan bir ilde, bir partinin üç tane oyu, beş tane oyu, maddi hata sonucu farklı bir partiye yazılabilir de..

AK Parti teşkilatı gibi seçim işinin profesörü olmuş bir ekibe, seçim sonucunu etkileyecek boyutta bir madik atma operasyonuna, kim cesaret edebilir ki?”

Devam etmiştim kendi kendime, sorgulamaya:

“AK Parti gibi 15 seçim kazanmış bir partinin, teşkilat olarak, tecrübe olarak, hem profesyonellik hem de gönüllü çalışma ruhu olarak.. İktidardaki bir partinin en güçlü ilinin ekibinin adayına, hangi ayak oyunu ile kim kazık atabilir ki?”

Devam ettim: “Hem de 24 bin oy fark atarak AK Parti’ye karşı kim, hile ile seçim kazanabilir ki?”

Bunları düşünüp..

CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun gerçekten seçimi kazandığını düşündüm..

Ta ki..

Dün öğle saatlerinden sonra, kendi oy kullandığım sandığı, hem de CHP’nin sitesinden sorgulayana kadar..

Burada hemen bir özeleştiri de yapalım..

AK Parti, CHP’nin nerede ise iki misli oy alıyor.

17 yıldır ülkeyi yönetiyor.

Kendi kapalı devre sistemleri çok daha sağlıklı olabilir.

Sağlıklı ki, biraz geç de olsa, seçim sonucundaki hileleri dün itibari ile net olarak ortaya koydular..

Ama ben isterdim ki..

CHP’nin yaptığının çok daha güzelini..

AK Parti teşkilatı yapsın..

Vatandaşa açık bir sistemle, CHP’nin verdiği hizmeti kendi tabanına sunarak, sonuçların sorgulanmasını, yanlışlıklar var ise gerekli ihbarların yapılmasını sağlasın..

Maalesef, AK Parti’nin herkese açık böyle bir hizmeti yok..

Kendi teşkilatlarına açtıkları sistemden de, kendi dar kadroları yararlanıyor..

Bu eleştiriyi yaptıktan sonra..

CHP’nin beğendiğimi söylediğim internet sitesinden gördüğümü aktarayım..

Bir hatırlatma daha yapayım..

CHP de, verileri YSK’nın resmi sitesinden aldıklarını söylüyorlar..

Buyrun tabloyu size de aktarayım..

Bağcılar, 3196 sayılı sandıktaki durum..

Tablo şu:

İlçe Belediye Başkanlığı seçimleri:

Kayıtlı seçmen: 342

Kullanılan oy: 298

Geçersiz oy: 10

Geçerli oy: 288

AK Parti: 181

HDP: 16

İyi Parti: 68

Saadet: 14

Demokrat Parti: 0

DSP: 3

BBP: 3

Belediye Meclisi Seçimleri:

Kayıtlı seçmen: 342

Kullanılan oy: 298

Geçersiz oy: 7

Geçerli oy:291

AK Parti: 183

HDP: 14

İyi Parti: 69

Saadet: 16

Demokrat Parti: 1

DSP: 3

BBP: 2

Gelelim, Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerine..

Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi:

Kayıtlı seçmen: 342

Kullanılan oy: 298

Geçersiz oy: 12

Geçerli oy: 286

CHP: 180

AK Parti: 0 (Yazı ile sıfır)

HDP listede hiç ismi yok..

İyi Parti’nin listede ismi yok..

Saadet: 8

Demokrat Parti: 1

DSP: 0

Buyrun, izah edin bu tabloyu..

Kendim dahil, herkesten şüphe edelim, etmesine de..

Büyükşehir belediye Başkanlığı seçimlerinde, zaten tabloya itibar edersek, 97 geçerli oyu kimin aldığı da yazılı değil..

Tabii ki bir sandığın sonucu, YSK sistemine yanlış girilmiş ise, 24 bin fark bir anda kapanmış olmayacak..

Ama araştırınca gördüm ki..

Bu şekilde binlerce sandık olduğu söyleniyor..

Bizzat kendimin oy kullandığı sandıktaki sonuçlar da, şu an CHP’nin internet sitesinde, gözümün önünde..

•

Ne olabilir?

Tutanaklardaki kaymaları bir kenara bırakın..

Toplamlardaki oynamaları bir kenara bırakın..

Dindar kıyafetteki seçmene, kasten oyunu geçersiz kılmak için, iki tane büyükşehir belediye başkanı pusulası vermeyi ve zarftan iki tane aynı pusuladan çıktığı için oyun geçersiz kılınmasını boşverin..

Şu an tüm partilerin elinde bulunan tutanaklar ile, YSK’nın resmi internet sitesindeki rakamlar farklı ise..

Bunu ben iddia etmiyorum.

CHP’nin kendisi, kendi internet sitesinden ilan ediyorsa..

Burada bir sahtekarlık var demektir..

AK Parti’nin oyları, bir çırpıda “sıfır” olarak sisteme girilerek..

Operasyon tamamlanmış oluyor..

Bu nasıl olabilir?

Tutanaklar bilgisayara işlenirken bilerek bu hata yapılmış olabilir..

YSK sistemine bir yazılım sayesinde, belli sandıklarda AK Parti’nin oyunun sıfır gösterilmesi sağlanmış olabilir..

Hangi yolla bu sahtekarlık yapılmış olursa olsun..

CHP sitesindeki bu tabloya göre Ekrem İmamoğlu seçimin galibi ilan ediliyorsa..

Vah ülkeme vah..

Vah YSK’ya vah..

Vah AK Parti’ye vah..

Vah CHP’ye, vah..

Vah bunlara inanıp da, CHP’nin kazandığını sanan bizlere vah..

Böylesine bir şeytanlık..

Ortaya çıkmaz mı?

Diyelim, iki günlük itiraz süresi içinde çıkmadı..

İtiraz edilmedi, seçimin sahte rakamları kesinleşti..

O tutanakların birer kopyaları tüm siyasi partilerde olduğuna göre..

Bir ay sonra da çıkarılsa..

İki ay sonra da bu sahtekarlık ortaya çıkarılsa..

“Artık geçti” gerekçesi ile, kim o koltukta oturabilir?

Öyle ise, bu kadar açık bir sahtekarlık, niye yapıldı?

“CHP olarak seçimi kazanma ihtimalimiz yok. Bari mide bulandıralım.. Algı oluşturalım.. Sonrasında hakeden koltuğa oturacak olsa bile.. Kafaları karıştırmış oluruz. 5 yıl bunun edebiyatını yaparız!”

Bu kadar açıktan yapılan sahtekarlığa tek izahat bu..

İtirazlar birçok ile seçim kurulu tarafından kabul edildi..

Oy kaymaları, geçersiz oylara varıncaya kadar itirazlar inceleniyor.

Ama şu benim başıma gelen “sıfır oy” skandalı..

Bence hepsinden önemli..

Hepsinden daha fazla mide bulandırıcı!