Konya’da cami önünde tarih hırsızlığı.. Yüzlerce yıllık kaideyi kepçeyle çaldılar!
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Konya'da bir caminin önündeki yarısı toprağa gömülü Roma dönemine ait heykel kaidesini kepçeyle çalıp götüren 3 şüpheli yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Kepçeyle taşıdılar
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.