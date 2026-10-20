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Gündem İletişim Başkanı Duran: Mekke Anlaşması ortak iradenin tezahürüdür
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İletişim Başkanı Duran: Mekke Anlaşması ortak iradenin tezahürüdür

Yeniakit Publisher
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İletişim Başkanı Duran: Mekke Anlaşması ortak iradenin tezahürüdür

İletişim Başkanı Duran, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili bir açıklama yaptı. Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bölgenin meselelerinde bölge ülkelerinin sorumluluk üstlenmesini esas alan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, güvenliği ve dayanışmayı önceleyen ortak bir iradenin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması, üç kardeş ülke arasındaki stratejik iş birliğinin kurumsallaşması yolunda önemli bir aşamadır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması, üç kardeş ülke arasındaki stratejik iş birliğinin kurumsallaşması yolunda önemli bir aşamadır.

Ülkelerimiz arasında geliştirilen bu stratejik ortaklık; kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini, savunma alanındaki ortak kabiliyetlerin artırılmasını ve bölgemizde güvenlik ve istikrarın korunmasını hedeflemektedir.

Bölgenin meselelerinde bölge ülkelerinin sorumluluk üstlenmesini esas alan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, güvenliği ve dayanışmayı önceleyen ortak bir iradenin tezahürüdür.

TBMM’deki onay sürecinin ülkemiz ve kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ile Pakistan için hayırlı olmasını temenni ediyor, şimdiden emeği geçen tüm partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyorum"

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