Sergen Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörlüğünü resmen açıkladı

Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına getirlen Sergen Yalçın, ilk görüşlerini paylaştı.

Yalçın'ın Kafa Sports'taki programında yaptığı konuşma şu şekilde oldu:

'Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur.'

Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz.

Candaş Tolga Işık: Teklif nasıl geldi hocam?

İbrahim Başkan ile zaten dostluğumuz var. Aradı, konuştuk ve bende olumlu baktım. İnan daha maaşımı bile konuşmadım. Çok önemli değil ki bu konular Milli Takım olunca. 4 sene anlaştık öyle. Konu Milli Takım olunca her şey geride kalır.

Belçika, Fransa maçları geçsin de öyle başlayayım göreve demediniz mi?

Demedim. Niye geçsin ki? Ne olacak? En fazla kaybederiz. Önemli olan kaybetmeyeceğin yerde kaybetmemek. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda kaybetme önemli olan o. Turnuvalara katılamazsak bize yarar verir.