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Dünya Otobüste yüksek sesle müzik dinleyen yandı: Kulaklık takmayana rekor ceza yolda
Dünya

Otobüste yüksek sesle müzik dinleyen yandı: Kulaklık takmayana rekor ceza yolda

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Otobüste yüksek sesle müzik dinleyen yandı: Kulaklık takmayana rekor ceza yolda

İngiltere’de toplu taşıma araçlarında yolcuları rahatsız eden davranışlara karşı yeni yaptırımlar uygulanacak. Otobüslerde yüksek sesle müzik dinleyen veya çevresindekileri rahatsız eden kişiler, 100 sterlin para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Ulaştırma Bakanlığının yayımladığı rehbere göre, İngiltere'deki trenlerde kulaklıksız yüksek sesli müzik dinleyen ve rahatsız edici davranışlarda bulunanlara yönelik 2005'te uygulanmaya başlanan para cezası, otobüslerde de uygulanmaya başlayacak.

Rehbere göre otobüslerde kulaklıksız yüksek sesli müzik dinlemek, video izlemek, sigara içmek, gürültü yapmak, çöp atmak ve çevreyi tehdit edici hareketlerde bulunmak ceza kapsamına girecek ve bu davranışlarda bulunanlar 100 sterlin para cezasına çarptırılacak.

Cezayı uygulamak ise yerel yönetimlerin ve yerel ulaşım otoritelerinin sorumluluğunda olacak.

"BUNU HEPİMİZ YAŞADIK"

Başbakan Andy Burnham, uygulamayı sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla duyurarak, "Toplu taşımada en can sıkıcı şeylerden biri hakkında konuşalım mı? Trende işinizi yapmaya çalışıyorsunuz, okuyorsunuz ya da çocuğunuzu ancak uyutabildiniz. O sırada birisi telefonundan son ses bir video ya da müzik açıyor. Bunu hepimiz yaşadık." ifadelerine yer verdi.

Trenlerdeki antisosyal davranışlara karşı uygulamaların otobüslerde hayata geçirilmesi için yerel yönetimlere yetki verildiğini açıklayan Burnham, "Eğer bu videoyu trende izliyorsanız kulaklık takın." ifadesini kullandı.

"10 YOLCUDAN 4'Ü TOPLU TAŞIMADA GÜVENSİZ HİSSEDİYOR"

Toplu taşımadaki antisosyal davranışlara para cezası öngören düzenleme, ulaştırma alanında kampanya yürüten gruplar tarafından olumlu karşılandı.

Daha İyi Bir Toplu Taşıma Kampanyası adlı grubun yöneticisi Michael Solomon, BBC'ye yaptığı açıklamada, rahatsız edici davranışların, başta engelliler olmak üzere halkta toplu taşıma kullanımını azalttığını belirtti.

Transport Focus grubunun yöneticisi Alex Campbell ise "Her 10 yolcudan 4'ü, toplu taşımadaki antisosyal davranışların daha güvensiz hissetmelerine neden olduğunu söylüyor. Yüksek sesli müzik dinlemek veya sigara içmek gibi can sıkıcı davranışları azaltmaya yönelik önlemler vatandaşların yolculuk deneyimini daha iyi hale getirip toplu taşımayı tercih etme oranını artıracaktır." dedi.

Trenlerde var olan uygulama kapsamında antisosyal davranışlarda bulunan yolcular, trenden indirilebiliyor ve 1000 sterline (yaklaşık 66 bin lira) kadar para cezasına çarptırılabiliyor.

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