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Aktüel Büro Memur-Sen’den ortak akıl vurgusu
Aktüel

Büro Memur-Sen’den ortak akıl vurgusu

Yeniakit Publisher
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Büro Memur-Sen’den ortak akıl vurgusu

Büro Memur-Sen Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı’nda sendikal çalışmalar, kamu çalışanlarının talep ve beklentileri ile çalışma hayatında yaşanan sorunlar ele alındı. Toplantıda özlük ve sosyal hakların geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri de değerlendirildi...

Büro Memur-Sen teşkilatı, kamu çalışanlarının gündemindeki başlıkları değerlendirmek üzere geniş katılımlı toplantıda bir araya geldi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Yusuf Yazgan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı’na katılan Amasya Şube Başkanımız Cahit Çinpolat, toplantı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

 

Toplantıda sendikal çalışmalar, kamu çalışanlarının talep ve beklentileri, çalışma hayatında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken; teşkilat dayanışmasının güçlendirilmesi ve üyelerimizin özlük ve sosyal haklarının geliştirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

 

Amasya Şube Başkanımız Cahit Çinpolat, güçlü teşkilat yapısı ve ortak akıl anlayışıyla sendikal mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

 

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