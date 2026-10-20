Fransa'da bir tek o dükkana dokunulmadı! Yağmacılar kitap kurdu çıkmadı!

Fransa'da protestoların ardından sokaklarda yaşanan kargaşanın ortasında bir kitapçı, diğer iş yerlerinden farklı bir görüntü sergiledi.

Dumanın kapladığı sokakta yerlere saçılmış çöpler ve kutular dikkat çekerken, kitapçının önünde oturan adam sakinliğini korudu. Çevresinde yaşananlara aldırış etmeden sandalyesinde oturan esnaf, elindeki yiyeceği yemeye devam etti.

Kitapçının önündeki tabelada İngilizce "WELCOME/ OPEN" (Hoş geldiniz/ Açık) yazısı yer aldı. Sokaktaki kargaşaya rağmen kapısını açık tutan esnaf, müşterilerini beklemeyi sürdürdü.

KİTAPÇIYA DOKUNAN OLMADI

İş yerinin vitrinindeki kitapların düzenli şekilde raflarda durması ve camlarının sağlam kalması dikkat çekti. Görüntüleri paylaşanlar, kitapçının yağmadan zarar görmeyen az sayıdaki iş yerinden biri olduğunu aktardı.

Kitapçının sahibi, çevredeki olaylara rağmen iş yerini kapatmadı. Müşterilerini içeri davet etmesine karşın dükkana kimsenin girmemesi ise ortaya ilginç bir manzara çıkardı.

FRANSA'DAKİ OLAYLAR

Fransa'da 17 Ekim'de hayat pahalılığı, eğitim koşulları ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Başlangıçta barışçıl şekilde ilerleyen protestoların bazıları şiddet olaylarına dönüştü. Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux ve Nice başta olmak üzere birçok kentte maskeli gruplar mağazaların camlarını kırdı, iş yerlerini yağmaladı ve araçları ateşe verdi.

Lüks markaların mağazaları, süpermarketler, elektronik eşya satıcıları ve küçük işletmeler yağmaların hedefi oldu. Başkent Paris'te Rolex, Louis Vuitton, Gucci ve Dior gibi markaların mağazalarının bulunduğu alışveriş bölgelerinde de büyük hasar meydana geldi.

3 BİNDEN FAZLA DÜKKAN ZARAR GÖRDÜ

Fransa'da hafta sonu yaşanan olayların ekonomik bilançosu giderek ağırlaşıyor. İlk açıklamalarda yaklaşık 1.500 işletmenin etkilendiği belirtilirken 20 Ekim itibarıyla bu sayı en az 3 bine yükseldi.

Perakende sektörünün zararının yüz milyonlarca euroyu bulduğu değerlendirilirken sigorta şirketleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Bazı işletmeler kepenklerini kapatmak zorunda kalırken iş yeri sahipleri güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden şikayet etti.

2400 KİŞİ GÖZALTINDA

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre hafta sonu yaşanan olaylarda yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmalarda çok sayıda polis yaralandı.

Hükümet, olaylara karışan kişilerin tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Yalnızca Paris bölgesinde yaklaşık 200 araştırmacı, güvenlik kameralarını ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemek üzere görevlendirildi.