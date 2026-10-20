16 yıl çalıştı, ayrılırken tazminatını alamadı! ‘CHP’den alın terimin karşılığını istiyorum!’
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CHP’de 16 yıl şoförlük yapan Mehmet Bayraktar, işten ayrıldıktan sonra tazminatını alamadığını ileri sürerek, yetkililere “Ben hakkım olmayanı değil, alın terimin karşılığını istiyorum” sözleriyle seslendi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde İl Başkanlığında 16 yıl şoförlük yaptığını belirten Mehmet Bayraktar, işten ayrılmasının ardından tazminatını alamadığını iddia etti. Yıllarca seçim çalışmalarında, bayramlarda ve resmî tatillerde görev yaptığını söyleyen Bayraktar, emeğinin karşılığını almak için parti genel merkezine kadar başvurduğunu ancak sonuç alamadığını ileri sürdü.
"MESELE SADECE PARA DEĞİL, EMEĞE SAYGI”
Yıllarını verdiği kurumdan hakkını alamadan ayrıldığını savunan Bayraktar, “Ben kimseden hak etmediğim bir şey istemiyorum. Tek istediğim, yıllarca çalışarak kazandığım hakkımın teslim edilmesi” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.
Bayraktar’ın iddiaları üzerine CHP Niğde İl Başkanlığın da yaz kış köyler kasabalar ilçeler demeden, 16 yıllık emekler verdim bana yapılanlar karşılığında ilişkin tartışmada, il başkanlığının açıklaması ve tazminat talebinin hangi gerekçeyle karşılanmadığının netleşmesi beklediğini söyledi.
Haber : Dursun Suna / Niğde
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