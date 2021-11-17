Helalleşme samimi mi, oy için mi?

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan samimiyet isterken, önce ben kendim samimi olarak bir tespitte bulunayım..

Benim tahminim, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, soyut sözler eşliğinde, “Helalleşme” konusunu sürdüreceği idi..

Hiçbir zaman, 28 Şubat mağdurlarına sözü getirmeyecek, ikna odalarından bahsetmeyecek, başörtü yasağının bir zulüm olduğunu belirtmeyecek, imam hatiplere uygulanan katsayı zulmünün adını anmayacak, Madımak’ta kendi partisinin bakanı Seyfi Oktay’ın kurduğu tezgah ile halen cezaevinde olan mağdurları anmayacak; durumu idare edip, kendi laikçi tabanını da kızdırmadan, seçime kadar işi genel anlatımlarla götürecekti..

Doğrusunu söylemem gerekir ki, Kemal Bey beni yanılttı..

Dün ilk defa, helalleşme konusunda köşeli bir söz sarfetti.

“28 Şubat’çıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz, ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz” diyerek, ikna odalarının mimarı Nur Serter’i milletvekili yapmasından bahsetmeden, zulmü tescillemiş oldu.

Şahsen ben, buna bile razıyım.

Açıkça söylemese bile..

İkna odalarının zulüm olduğunu kabul etsin..

Dolayısı ile, milletvekili yaptığı Nur Serter’in de zalim olduğunu tescillesin..

Mağdurlardan hellalik istesin..

Buna da razıyım.

Oy vermem, o ayrı bir konu..

Her helalleşen, helalleştiği kişinin yalakası olacak değil..

Helalleşirsin, ama helalleştiğin kişiye de tapmana gerek yok..

Genel anlatımlardan öte giderek, “İkna odaları” ifadesini kullanması sebebi ile, Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamasını önemsesem bile..

Yine de..

Zulmün devasa boyutunu dikkate alarak, bir samimiyet testi yapmama da izin vermeleri gerekir.

Samimiyet testim, Kemal Bey’in de makbul bir adam gibi bize takdim ettiği Sedat Peker’in yaptığı gibi, yalan makinesine bağlamak falan değil.

Çok basit..

İkna odaları gibi bir zulme imza atan kadını, milletvekili adayı olarak gösterdiğin gün, ne düşünüyordun?

Sana rağmen mi, CHP yönetimi, Nur Serter’i milletvekili adayı gösterdi?

Yoksa o gün, ikna odalarını bir sorun olarak görmüyordun da, bugün hidayete mi erdin?

Topu topu, benim samimiyet testindeki sorum bundan ibaret..

Eğer Kemal Bey ikna odalarına o tarihte de karşı idi, ama kendisine rağmen CHP yönetimi Nur Serter’i milletvekili adayı gösterdi ise..

O CHP yönetiminden kimler kaldı, kimler gitti; onu da açıklaması lazım Kemal Bey’in.

Yoksa..

Öyle kuru kuru..

“Gel helalleşelim” demekle..

“28 Şubat’çıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz, ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz” demekle iş bitmez..

Evet, bu sözlerin sarfedilmesi de bir adımdır.

Hem büyük bir adımdır.

Ama..

Bu söz sarfedilirken..

İkna odalarının mimarını CHP’de milletvekili yapanlar, hâlâ görevde iseler..

Bu aldatmacaya da, bizim kanmamamız gerekir..

Kemal Bey’in samimiyetini test için, başka sorularımız da var, kendisine..

Mesela, Madımak olayında, kendi partisinin Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın girişimleri ile, masum insanlar haksız yere cezaya çarptırıldı..

Kemal Bey, o mazlumlar için de, bir helalleşme süreci başlatmayı düşünür mü?

Madımak olayından dolayı, sadece “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”ten yargılanması gereken insanlar, “oteli yakan kişiler gibi” suçlanıp, idam cezasına çarptırıldı..

Bunu organize edenlerin çoğu, CHP kadrolarında yer alan isimler..

Sadece Adalet Bakanı Seyfi Oktay değil..

Yine Kemal Kılıçdaroğlu döneminde milletvekili yapılan Şanal Sarıhan da, bu organizasyonun içinde aktif rol oynayan isimlerden.

Helalleşme de..

Oy almak için helalleşme mi..

Yoksa..

Yapılan haksızlığın zararlarını da ortadan kaldıracak bir helalleşme mi, işte test edilmesinin açık bir yolu..

Açın Sivas davasının gerekçeli kararını..

Hatta, ilk kararı..

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”ten verilen cezalar, nasıl “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçuna çevrilmiş, görün..

Seyfi Oktay’ın o değişiklikteki rolünü görün..

CHP’de siyaset yapan diğer hukukçuların, o davada nasıl zalimce rol aldıklarını görün..

O isimlerin hâlâ CHP yönetiminde olduklarını görün..

Sonra..

Eğer helalleşmede samimi iseniz, çıkıp tekrar edin: “Biz haksızlığa uğrayan kesimlerle helalleşmek istiyoruz.”

Sivas mazlumları ile helalleşme gerektiği gibi..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, şu an Cumhurbaşkanlığı koltuğundan indirilmek istenilen Tayyip Erdoğan ile de helalleşmesi gerekecek.

Öyle ya..

28 Şubat sürecinde, cezaevine konuldu Tayyip Erdoğan..

Oy için değil..

Halkı aldatmak için değil..

İktidara gelip, tekrar ülkenin insanlarına zulmetmek için değil..

Samimi olarak, haksızlığa uğrayan insanlara el uzatmak için “helalleşme” teklifi yapılıyorsa..

Tayyip Erdoğan da, helalleşilmesi gereken isimler arasında.

Belediye başkanlığının son yılında, görevden alındı..

Cezaevine konuldu..

Hatta..

2002’de AK Parti’yi kurduğunda, milletvekili olması engellendi..

Tüm bu süreçlerde aktif rol oynayan Sabih Kanadoğlu’ndan başlayın..

Naci Ünver.. Hamdi Yaver Aktan.. Aysel Çelikel..

Ve daha nice yasakçı kafanın da, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kınanması gerekir..

Evet, “İkna odaları” ifadesinin kullanılması çok önemli..

“Bir milat” dahi diyebilirim..

Ama..

Bizi kimse aptal yerine koymasın..

“İkna odalarının mağdurları ile helalleşmek istiyorum” derken..

İkna odalarının mucidini el üstünde tutarsanız..

Hamdi Yaver Aktan’ları, Aysel Çelikel’leri el üstünde tutarsanız..

“Siz sadece, 2023 seçiminde, dindar insanların oylarını almak için, takıyye yapıyorsunuz” demektir.

Samimi dileğim, Kemal Bey’in yanlıştan dönmüş olmasıdır..

Önerdiğim samimiyet testine, gönüllü olarak girmesidir..

Partisinde hâlâ koltuk sahibi “ikna odaları” faillerinin de 2023 seçimine kadar tasfiyesini gerçekleştirmesidir.

Ondan sonra, gerçekten, dindar insandan oy isteme hakkı olabilir!

O takdirde, ben yine oy vermem, ama verene de, bir şey demem..