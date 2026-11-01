CHP arşivinde büyük değişiklik! Özgür Özel ve avanelerinin enkazı temizlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek direksiyona geçen ancak yargı kararları ve iç çekişmelerle sarsılan Özgür Özel yönetimine parti içerisinden ağır bir darbe indirildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihinde verdiği "mutlak butlan" (yok hükmünde) kararının ardından harekete geçen genel merkez, 2,5 yıllık Özgür Özel dönemini tamamen hafızalardan silme kararı aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SEÇİLDİĞİ KURULTAY DA RESMİ SİTEDEN BİTİRİLDİ!

CHP'nin resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Özgür Özel'in genel başkanlığı dönemini kapsayan Kasım 2023-Mayıs 2026 arasındaki haberler, konuşmalar ve parti faaliyetlerine ilişkin çok sayıda içerik arşivden kaldırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) resmi internet sitesinde yapılan kapsamlı düzenlemeyle Özgür Özel'in genel başkanlığı dönemine ait yaklaşık iki buçuk yıllık arşiv erişimden çıkarıldı. Kasım 2023 ile Mayıs 2026 arasındaki haberler, açıklamalar, miting konuşmaları ve parti faaliyetlerine ilişkin çok sayıda içeriğe ulaşılamıyor.

ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİNE AİT KAYITLAR KALDIRILDI

CHP'nin dijital arşivindeki TBMM konuşmaları, mitingler, basın toplantıları ve parti faaliyetleri bölümlerinde tarihlerin Kasım 2023'ten doğrudan Mayıs 2026'ya geçtiği görüldü.

Kaldırılan içerikler arasında Özgür Özel'in açıklamalarının yanı sıra genel başkan yardımcılarının çalışmaları, parti sözcülerinin basın toplantıları, politika raporları ve çeşitli kurumsal belgeler de bulunuyor.

ÖZEL'İN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİĞİ KURULTAY DA YOK

Düzenlemenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri de Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay'a ait kayıtların kaldırılması oldu.

2024 yılındaki tüzük kurultayı ve 2025'te düzenlenen 39. Olağan Kurultay'a ilişkin içeriklere de ulaşılamıyor. İnternet sitesinde 2018 tarihli parti tüzüğüne yönlendirme yapıldığı belirtildi.

MUTLAK BUTLAN KARARININ ARDINDAN GELDİ

CHP'nin internet sitesindeki değişiklik, 38. Olağan Kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından gerçekleşti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026'da söz konusu kurultaya ilişkin mutlak butlan kararı vermişti. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı dönemindeki yönetim esas alınmış, Kılıçdaroğlu'nun öz geçmişi de partinin internet sitesine yeniden "Genel Başkan" sıfatıyla eklenmişti.

CHP SÖZCÜSÜ DEĞİŞİKLİĞİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 28 Ekim'deki açıklamasında, mahkeme kararının kesinleşmesi durumunda Özgür Özel ve yönetiminin hukuken yok hükmünde sayılacağını belirtmişti.

Sarı, bu kapsamda partinin internet sitesi ve kurumsal kayıtlarında değişiklikler yapılabileceğini ifade etmişti.

Sarı'nın açıklamasından günler sonra yaklaşık iki buçuk yıllık arşivin erişimden çıkarılması dikkat çekti. Ancak içeriklerin kalıcı olarak silinip silinmediği veya yalnızca kamuya açık arşivden kaldırılıp kaldırılmadığı henüz bilinmiyor.