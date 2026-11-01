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Ekonomi Evi, arsası, iş yeri olanlar dikkat! Ödemeyen gecikme zammıyla karşılaşacak
Ekonomi

Evi, arsası, iş yeri olanlar dikkat! Ödemeyen gecikme zammıyla karşılaşacak

Yeniakit Publisher
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Evi, arsası, iş yeri olanlar dikkat! Ödemeyen gecikme zammıyla karşılaşacak

Milyonlarca konut, arsa, arazi ve iş yeri sahibini ilgilendiren emlak vergisinde ikinci taksit dönemi başladı. Ödemeler için son tarih 30 Kasım olarak belirlenirken, belirli şartları taşıyan emekliler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları vergiden muaf tutulabiliyor.

Milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren emlak vergisinde ikinci taksit dönemi başladı. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahipleri kasım ayı boyunca ödemelerini yapabilecek. Peki, ödemeler nasıl yapılacak, kimler vergiden muaf tutulacak?

Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi başladı. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahipleri için son ödeme tarihi 30 Kasım Pazartesi. Bu tarihten sonra ödenmeyen borçlara gecikme zammı uygulanacak.

Vergi ödemeleri, taşınmazın kayıtlı olduğu belediyeler üzerinden gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar belediye veznelerinden doğrudan ödeme yapabiliyor. Belediyelerin internet siteleri ve e-Devlet üzerinden de ödeme imkanı bulunuyor. Ancak dijital ödeme hizmetleri belediyelere göre farklılık gösterebiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Emlak vergisinde belirli gruplara muafiyet uygulanıyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olanlar, gerekli şartları sağlamaları halinde vergiden muaf tutulabiliyor. Yalnızca emekli aylığıyla geçinen emekliler de bu kapsamda yer alıyor. Engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri de belirlenen koşullarla muafiyetten yararlanabiliyor.

Ödenecek vergi tutarı ise taşınmazın özelliklerine göre hesaplanıyor. Konutun veya arsanın vergi değeri, niteliği ve bulunduğu bölge hesaplamada etkili oluyor. Büyükşehirlerde emlak vergisi oranları diğer bölgelere göre iki kat uygulanıyor. Kesin ödeme tutarı belediyelerin borç sorgulama sistemlerinden öğrenilebiliyor.

Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün 30 Kasım. Ödemelerin bu tarihe kadar tamamlanması gerekiyor.

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