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Spor İspanyol devi Fenerbahçe’nin gol makinesine göz dikti! Vedat Muriqi’ye sürpriz talip
Spor

İspanyol devi Fenerbahçe’nin gol makinesine göz dikti! Vedat Muriqi’ye sürpriz talip

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İspanyol devi Fenerbahçe’nin gol makinesine göz dikti! Vedat Muriqi’ye sürpriz talip

İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Valencia, ara transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek için rotasını Kadıköy’e çevirdi. Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İspanyol devinin transfer listesinin ilk sırasına yerleşti.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İspanyol ekibi Valencia, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi listesine ekledi. İspanyol ekibinin, Kosovalı golcünün transfer şartlarını değerlendirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına başladı. İspanyol ekibinin, Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'yi transfer listesine aldığı ve Kosovalı golcünün durumunu değerlendirdiği belirtildi.

İspanyol basınından Fichajest'in haberine göre Valencia Sportif Direktörü Braulio Vazquez, ocak ayında santrfor takviyesini öncelikli hedef olarak belirledi. Bu doğrultuda hazırlanan listede Vedat Muriqi'nin yanı sıra Artem Dovbyk ve Richarlison da yer aldı.

VALENCIA'DAN MURIQI HAMLESİ

Valencia, ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak için Vedat Muriqi'yi gündemine aldı. İspanyol ekibinin, Kosovalı golcünün transfer şartlarını değerlendirdiği aktarıldı.

Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahasındaki fiziksel gücüyle Valencia için farklı bir profil sunduğu ifade edildi. Muriqi'nin İspanya'daki tecrübesinin de transferde avantaj sağlayabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE İLE 2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2025-2026 sezonunda Mallorca formasıyla La Liga'da 23 gol kaydeden Muriqi, geçtiğimiz haziran ayında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı-lacivertli kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcünün transferinde en önemli engellerin Fenerbahçe'nin tutumu ve ekonomik şartlar olduğu aktarıldı.

VALENCIA'NIN LİSTESİNDE DOVBYK DE VAR

Valencia'nın forvet transferi için değerlendirdiği diğer isimlerden biri Artem Dovbyk oldu. Roma'dan Bologna'ya kiralanan Ukraynalı golcünün, İtalya'da yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle ocak ayında farklı bir takıma gitme ihtimali üzerinde duruluyor.

Ancak Bologna ile Roma arasındaki kiralık sözleşmesi ve satın alma opsiyonu, olası transferi zorlaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

RICHARLISON DA ADAYLAR ARASINDA

İspanyol ekibinin listesindeki üçüncü isim ise Tottenham forması giyen Richarlison oldu. Brezilyalı futbolcunun teknik direktör Roberto De Zerbi'nin planları arasında yer almadığı ve sözleşmesinin 30 Haziran 2027'de sona erecek olması nedeniyle Valencia'nın gündemine geldiği belirtildi.

VALENCIA'NIN TRANSFER PLANI

Valencia'nın ocak ayındaki transfer planında üç futbolcunun da farklı zorlukları bulunuyor. İspanyol ekibinin, ekonomik şartlarına uygun bir formül bularak forvet hattını güçlendirmek istediği kaydedildi.

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