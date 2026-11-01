İnşaattan düşen Suriyeli işçi öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Suriyeli işçi Muhammed Elsalih (23), olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan Suriyeli işçi Muhammed Elsalih, dengesini kaybedince zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Elsalih'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhammed Elsalih'in cansız bedeni Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.