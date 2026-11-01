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Yerel Ormanda kaybolan yaşlı adam için ekipler seferber oldu! Saatler süren arama kurtarma operasyonu mutlu sonla bitti!
Yerel

Ormanda kaybolan yaşlı adam için ekipler seferber oldu! Saatler süren arama kurtarma operasyonu mutlu sonla bitti!

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Ormanda kaybolan yaşlı adam için ekipler seferber oldu! Saatler süren arama kurtarma operasyonu mutlu sonla bitti!

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Gökçebayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde mantar toplamak üzere ormanlık alana çıkan 65 yaşındaki Ahmet Karabay, sık ağaçlarla kaplı arazide yönünü kaybederek sise ve karanlığa teslim oldu. Karabay’dan uzun süre haber alamayan ve hayatından endişe eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgede adeta alarm verildi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam, jandarma ve itfaiye ekiplerince bulundu.

İlçeye bağlı Gökçebayır Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Karabay (65) sabah saatlerinde mantar toplamak amacıyla Höben mevkisindeki ormanlık alana gitti.

Yolunu kaybeden yaşlı adama ulaşamayan yakınları durumu jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede arama başlatan ekipler Ahmet Karabay'a ormanlık alanda ulaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karabay, kontrol amacıyla Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam kontrollerin ardından taburcu edildi.

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