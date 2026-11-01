CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Gaziantep FK
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Karşılaşma Trabzonspor 0 - 0 Gaziantep FK skoruyla devam ediyor.
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Trabzonspor 0 - 0 Gaziantep FK
26' Trabzonspor, bu bölümde rakip yarı alanda boşluk arıyor.
21' Gaziantep FK kendi yarı sahasında pas yaparak oyunu kurmaya çalışıyor.
16' Trabzonspor hızlı çıktı. Muçi topu içeri çevirdi, Salah ceza sahası dışından gelişine vurdu ancak top auta gitti.
13' Gaziantep FK hızlı çıktı. Bacuna, Onana’yı önde görünce uzak mesafeden kaleyi denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.
11' Muçi zor pozisyonda topu içeri çevirdi. Onuachu gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
6' Gaziantep sağ kanattan Bacuna ile etkili geldi. Sorescu hareketlendi, topu önüne alıp şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
2' Trabzonspor paslarla hızlı çıktı. Salah’ın ara pasında Pina sağdan içeri çevirdi ancak Gaziantep savunması araya girerek topu kornere gönderdi.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
Gaziantep FK: Ataberk, Perez, Efe, Sylla, Kerim, Bacuna, Camara, Gidado, Sorescu, Kozlowski, Stewart.