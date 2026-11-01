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Spor CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Gaziantep FK
Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Gaziantep FK

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Gaziantep FK

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Karşılaşma Trabzonspor 0 - 0 Gaziantep FK skoruyla devam ediyor.

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Trabzonspor 0 - 0 Gaziantep FK

26' Trabzonspor, bu bölümde rakip yarı alanda boşluk arıyor.

21' Gaziantep FK kendi yarı sahasında pas yaparak oyunu kurmaya çalışıyor.

16' Trabzonspor hızlı çıktı. Muçi topu içeri çevirdi, Salah ceza sahası dışından gelişine vurdu ancak top auta gitti.

13' Gaziantep FK hızlı çıktı. Bacuna, Onana’yı önde görünce uzak mesafeden kaleyi denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

11' Muçi zor pozisyonda topu içeri çevirdi. Onuachu gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

6' Gaziantep sağ kanattan Bacuna ile etkili geldi. Sorescu hareketlendi, topu önüne alıp şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

2' Trabzonspor paslarla hızlı çıktı. Salah’ın ara pasında Pina sağdan içeri çevirdi ancak Gaziantep savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

Gaziantep FK: Ataberk, Perez, Efe, Sylla, Kerim, Bacuna, Camara, Gidado, Sorescu, Kozlowski, Stewart.

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