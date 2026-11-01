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Yerel Driftçi magandaya sağlam ceza
Yerel

Driftçi magandaya sağlam ceza

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Driftçi magandaya sağlam ceza

Aydın'da otoyol kuzey bağlantı yolundaki eski gişeler park alanında drift yaptığı belirlenen sürücüye 140 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, bazı sosyal medya platformlarında bir aracın otoyol kuzey bağlantı yolu Eski Gişeler park alanında drift yaptığına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek konuyla ilgili araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda drift yapan araç ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-D maddesi kapsamında 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

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