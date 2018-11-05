0553 313 94 23
impression

AK Parti-MHP tartışırken, Mor’lara-sapıklara gün doğuyor!

05 Kasım 2018 Pazartesi

Mor Çatı’nın hafta sonunda, Bodrum’da bir toplantısı vardı.

Apartman altı bodrum da değil.

Ak Parti imkânlarından semirerek, tatil kenti Bodrum’da.

Bodrum’da toplanıp, şiddet gören kadınların sorunlarını çözeceklermiş.

İnanalım mı?

Söyleme bakalım..

İnanabilirsek, inanalım.

Mor Çatı’dan Hülya Gülbahar diyor ki: “Kısa ve etkisiz koruma kararları veriliyor. 3 aylık koruma kararı vermek, yarıya indirilmiş bir koruma kararı vermektir.”

Burada istenilen ne?

Kanundaki azami sürenin (6 ay uzaklaştırmanın) ilk şiddet iddiasında bile, bir seferde verilmesi.. Eşler arasındaki tartışmanın 6 ay hiçbir görüşme olmadan geçmesi. Yani kısaca, aile yıkılsın isteniyor. Oysa, delil bile olmadan, sadece “şiddet var” iddiasında bile koruma kararı verildiğine göre, ilk seferde 1 gün uzaklaştırma verirsin.. İşin ciddiyetini taraflar anlarlar.. Anlamamışlar ise, tekrar daha uzun sürelisini verirsin. İlk şiddet iddiasında bile, kanundaki azami süre ile eşine yaklaşmama kararı verilmeli deniyorsa.. Bunları dinlemek, dediklerine itibar etmek, ailenin sonudur. Toplumun sonudur.

Yine Mor Çatı’dan Feride Eralp diyor ki: “Her ilde Şiddeti Önleme Merkezleri yokken Aile ve Dini Rehberlik Bürosu var.”

Niyet hemen ortaya çıkıyor. Biz içinde “din” olan bir şey istemiyoruz demeye getiriyorlar.

Bazı okurlarımız, isminden hareketle diyecekler ki; “Şiddeti önleme merkezi de, şiddeti önlüyormuş işte. İkisi de önlemek için çalışıyorsa, siz de birincisine itiraz etmeyin.”

Feministlerin burnunu soktuğu her yerde olan riyakârlık, maalesef devletin mevzuatına da girmiş. Açın bakın Şiddeti Önleme Merkezleri ile ilgili mevzuata.. Önleme ile ilgili bir çalışmaları yok. Sadece adları o.. Onların tüm uygulamaları, bırakın bir şiddeti, şiddetin iddiasında bile, onu en ağır şekilde nasıl cezalandırırız ile meşgul.

Adı önleme ama.. Tatbikatının önleme ile ilgisi yok..

Herkesin yararlanacağı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ise, tüm aile fertlerini şiddetten uzak tutmayı hedefliyor. Büyüklerin tavsiyesini, dinin nasihatlerini öğretiyor. Şiddeti kaynağında kurutmaya çalışıyor. Ama adında “din” var ya.. Hemen saldırıyorlar, kırmızı görmüş boğa gibi.. 

AK Partili iktidar da, bu derneklere, vakıflara prim veriyor.

**

AK Parti nezdinde pek bir itibarlı olan Mor Çatı, Diyanet’i gördüğü yerde hemen itirazı basıyor..

Peki, sapıklığı gördüğü yerde de itiraz ediyor mu?

Şiddetin esas sebebi olan sapkınlıkları gördüğünde de itiraz ediyor mu?

Ne gezer?

Şiddetin önemli ölçüde sebeplerinden LGBTİ söylemini, yaygınlaştırılmasını eleştireceklerine savunuyorlar..

Sapkın açıklamalara destek veriyor, kimisinde de sessiz kalıyorlar..

Mesela? 

Hürriyet’te, HDP kurucusu Cezmi Ersöz ile röportaj yapılmış. Ahlaksızın söylediği; “Eş değiştirme, evliliği uzatabilir”.

Bunu söyleyen bir ahlaksız, gazetelerde. Dindar Kürt halkının oy verdiği HDP’de el üstünde tutuluyor.. Bahsettiğimiz dernekler, Diyaneti hedef aldıkları kadar bile, bunlara eleştiri getirmiyorlar..

Hatta..

Manisa’nın MHP’li Belediye başkanı örneğindeki gibi, sponsor olunan fuarlarda bu sapıklara imza günleri düzenleniyor.. Manisa’nın muhafazakar insanlarının kızları, o fuarda, bu sapık HDP’liye kitaplarını imzalaması için ricalarda bulunuyor..

Manisa Milli Eğitim Müdürü son dakikada imza günleri listesini görünce, öğrencilerin ders saatinde topluca o fuara gitmesine izin vermedi diye, MHP’liler tarafından topa tutuluyor..

MHP’liler beni mail bombardımanına tutuyorlar.. “Bak bak. Aynı fuarda Engin Alan komutanımız da vardı..”

Engin Alan komutanınız, hangi HDP’li sapık ile aynı fuara katıldığından habersiz ise, MHP tabanı da atarlanır tabi bize..

İşin sorumlusu MHP’li belediye başkanı da, tahsis ettiği minibüslerle, insanları sapık HDP’lilerin imza gününe taşıdığını görmez, “HDP’lilerin, CHP’lilerin gövde gösterisi yaptığı fuar bizim dışımızda” açıklaması ile kendini kurtarmak ister.

Vah Türkiye vah!

**

Sözümüz hem Ak Partililere. Hem MHP’lilere.

Almışsınız halktan % 52 oy.. Şu solak dernek, bu solak vakıf ile.. HDP’li sapık yazar ile veya benzerleri ile ne işiniz var?

Kurtarın ülkeyi şu aile düşmanı solaklardan.. Şu sapık HDP’lilerden.. 

Sonra düşünürsünüz, hangi ilde hangi adayı seçtireceğinizi. 

 

YORUM YAZ

  • Arif HafızoğluArif Hafızoğlu1 sa önce
    Hocam eşimiz bizi dinlemezse, istemediğimiz birini evimize alırsa biz erkekler onu yatakta yalnız bırakabiliriz. Bu davranışı tekrar ettirirse ona elimiz omuz hizasını geçmeyecek kadar vurabiliriz. Veda hutbesinde böyle demiyor mu? Yani islam dini belli ölçüde şiddete hoşgörülüdür. İslam hoşgörü dinidir. Karımızın yüzünde iz bırakmayacak kadar dövebiliriz ama bunun için kursa gitmek gerekir hocam, böyle ayarlı dövmek ancak ehil insanın yapabileceği bir iş. Devlet, ayarında dövme kursları mı açsın yani? Çünkü insan sinirle bir kaptırdı mı, bıçaklayanlar hatta öldürenler bile oluyor. Yazık hocam çok yazık.
  • Arif HafızoğluArif Hafızoğlu1 sa önce
    Hocam eşimiz bizi dinlemezse, istemediğimiz birini evimize alırsa biz erkekler onu yatakta yalnız bırakabiliriz. Bu davranışı tekrar ettirirse ona elimiz omuz hizasını geçmeyecek kadar vurabiliriz. Veda hutbesinde böyle demiyor mu? Yani islam dini belli ölçüde şiddete hoşgörülüdür. İslam hoşgörü dinidir. Karımızın yüzünde iz bırakmayacak kadar dövebiliriz ama bunun için kursa gitmek gerekir hocam, böyle ayarlı dövmek ancak ehil insanın yapabileceği bir iş. Devlet, ayarında dövme kursları mı açsın yani? Çünkü insan sinirle bir kaptırdı mı, bıçaklayanlar hatta öldürenler bile oluyor. Yazık hocam çok yazık.
  • KadınKadın2 sa önce
    ...,kul hakkı affedilmez
  • Kocasolak Kocasolak 2 sa önce
    Bütün suç müslüman da, verir oyu seçer, dönüp ardına dahi bakmaz, YİĞİT ya. Allah aşkına, ben sana oy verdim arkadaş sen bunu yapacağını deseydin vermezdim, diyeni GÖREN var mı? Zeytin burnu belediyesi yeni bina yaptı, önüne kocaa koca birbuçuk metre boyunda PASLANMAZ METALDEN yazı koydu “ Zeytinburnu belediyesi” diye. Kaç paraya mal olmuştur o metal yığını? beş bin tl. ye mal olacak bir yazı kaça mal oldu? Bu israfı yapan adamdan kime hayır gelir?
  • KadınKadın3 sa önce
    Türkiyede bir erkeğin karısına şiddet uygulamasının,sadece karı-koca anlaşmazlığı olarak bazı kişiler tarafından algılandığı sürece,kadınlar için türkiyede bu işkence bitmiyecektir.Kocanın karısının vücudunu morlaştırdığı izleri üç ay sonra görmeyecek,kadının içindeki o adama karşı olan nefretini görmiyecek,kadın mutfakta aldığı bıçakla ekmek keserken,o bıçakla kocasının üç ay evvel saldırdığını unutmayacak,çocukları babalarının her sinirli sesli konuşmasında aynı günü hatırlayacak.Üç ay sonra kocayı affetmek,affetmek kocayı iyi insan yaparmı? Aile dağılmasın diye herşeyi unutmasını istenen kadındır ve Okadın bilirki yaşadıkları birdaha yine tekrarlacaktır.Kadınlardan bu dünyada hep kocalarını affetmesini bekleniyor,birgün kocası tarafından öldürülene kadar....bu dünyada affettik,ama ahirette affedebilirmiyiz? Peygamberimiz bizim şahidimiz olacak,Onuda bilin kocalar...
  • erhanerhan4 sa önce
    Peki ya senin gazetede de bazılarının sürekli AKP ye ithamlarda ,isnatlarda bulunması,kimlere gün doğdurtuyor..!
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR4 sa önce
    AK Partili iktidar da, bu derneklere, vakıflara prim veriyor. Ağaca sormuşlar niye ağlıyon diye demiş; bizi kesen baltanın sapı bizden.
  • oktay dönmezoktay dönmez4 sa önce
    AbiALLAH razı olsunmor çatı ve feminist gruplar aile yapısını çökertiyorlar .. süresiz nafaka aldıkları için boşanmak içinde can atıyorlar ve aile yopk olsun istiyorlar .. ne kadar boşanmış kadın olursa bu mor çatı benzeri dernekler o kadar üye kazanacaklar çünkü .. o yüzden nafaka süreli olmalı
  • GökmenGökmen5 sa önce
    Ellerinize sağlık Ali abi
  • Ali KOÇAli KOÇ5 sa önce
    yaw ali gurban sen gene ne diiiysen....
  • Nasıl olsaNasıl olsa5 sa önce
    ... İnsanlara gerçek islamı anlatın hoşgörüyü,ağaç sevgisini,hayvan sevgisini ,temiz olmayı yanı ağzı temiz kendi temiz olmayı,yalandan uzak durmayı,fitne çıkarmamalı,mezhepçilik yapmayı ki dinimize ilk vurulan hançerdirmezhepçilik ayrılıkçılığın temelidir ...
  • kanikani5 sa önce
    ... bodrumda oturanlar vergi vermiyormu? bodrumda oturanlarin verdigi vergiden akp parti yardimi almiyormu?
  • EminEmin5 sa önce
    Ali abi inşallah seni duyan vardır
  • vatandasvatandas5 sa önce
    Bunların niyeti bozuk.kırıkoğlan sabah başka sacmaliyor akşam başka çalıyor. Bunlarda o zihniyetin ürünü. Dertleri bozgunculuk kargaşa anarşi. Milleti anlamaz .alemi aptal sanıyorlar.
  • Ibrahim akIbrahim ak5 sa önce
    Ben de o derneklerden zerre kadar hoşlanmıyorum ama soz söyleme ozgurluklerini ellerinden almak doğru değil onlar onu anlatsin biz bildiğimizi kim hangisine inanirsa inansin
  • ŞenolingŞenoling8 sa önce
    Ali Bey, .... %52 ile Akp’ye oy veren halkın tamamı Akp ne yaparsa doğrudur demiyor. O yüzden halkın %52 sinin oyunu almış bir parti istediği herşeyi yapabilir anlamına gelmiyor
  • tarıktarık12 sa önce
    sizin yazdığınız gibi konuşan bir muhsin yazıcıoğlu vardı. gerçekleri görmemizi sağlayanlardan allah razı olsun.

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!