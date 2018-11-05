AK Parti-MHP tartışırken, Mor’lara-sapıklara gün doğuyor!

Mor Çatı’nın hafta sonunda, Bodrum’da bir toplantısı vardı.

Apartman altı bodrum da değil.

Ak Parti imkânlarından semirerek, tatil kenti Bodrum’da.

Bodrum’da toplanıp, şiddet gören kadınların sorunlarını çözeceklermiş.

İnanalım mı?

Söyleme bakalım..

İnanabilirsek, inanalım.

Mor Çatı’dan Hülya Gülbahar diyor ki: “Kısa ve etkisiz koruma kararları veriliyor. 3 aylık koruma kararı vermek, yarıya indirilmiş bir koruma kararı vermektir.”

Burada istenilen ne?

Kanundaki azami sürenin (6 ay uzaklaştırmanın) ilk şiddet iddiasında bile, bir seferde verilmesi.. Eşler arasındaki tartışmanın 6 ay hiçbir görüşme olmadan geçmesi. Yani kısaca, aile yıkılsın isteniyor. Oysa, delil bile olmadan, sadece “şiddet var” iddiasında bile koruma kararı verildiğine göre, ilk seferde 1 gün uzaklaştırma verirsin.. İşin ciddiyetini taraflar anlarlar.. Anlamamışlar ise, tekrar daha uzun sürelisini verirsin. İlk şiddet iddiasında bile, kanundaki azami süre ile eşine yaklaşmama kararı verilmeli deniyorsa.. Bunları dinlemek, dediklerine itibar etmek, ailenin sonudur. Toplumun sonudur.

Yine Mor Çatı’dan Feride Eralp diyor ki: “Her ilde Şiddeti Önleme Merkezleri yokken Aile ve Dini Rehberlik Bürosu var.”

Niyet hemen ortaya çıkıyor. Biz içinde “din” olan bir şey istemiyoruz demeye getiriyorlar.

Bazı okurlarımız, isminden hareketle diyecekler ki; “Şiddeti önleme merkezi de, şiddeti önlüyormuş işte. İkisi de önlemek için çalışıyorsa, siz de birincisine itiraz etmeyin.”

Feministlerin burnunu soktuğu her yerde olan riyakârlık, maalesef devletin mevzuatına da girmiş. Açın bakın Şiddeti Önleme Merkezleri ile ilgili mevzuata.. Önleme ile ilgili bir çalışmaları yok. Sadece adları o.. Onların tüm uygulamaları, bırakın bir şiddeti, şiddetin iddiasında bile, onu en ağır şekilde nasıl cezalandırırız ile meşgul.

Adı önleme ama.. Tatbikatının önleme ile ilgisi yok..

Herkesin yararlanacağı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ise, tüm aile fertlerini şiddetten uzak tutmayı hedefliyor. Büyüklerin tavsiyesini, dinin nasihatlerini öğretiyor. Şiddeti kaynağında kurutmaya çalışıyor. Ama adında “din” var ya.. Hemen saldırıyorlar, kırmızı görmüş boğa gibi..

AK Partili iktidar da, bu derneklere, vakıflara prim veriyor.

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AK Parti nezdinde pek bir itibarlı olan Mor Çatı, Diyanet’i gördüğü yerde hemen itirazı basıyor..

Peki, sapıklığı gördüğü yerde de itiraz ediyor mu?

Şiddetin esas sebebi olan sapkınlıkları gördüğünde de itiraz ediyor mu?

Ne gezer?

Şiddetin önemli ölçüde sebeplerinden LGBTİ söylemini, yaygınlaştırılmasını eleştireceklerine savunuyorlar..

Sapkın açıklamalara destek veriyor, kimisinde de sessiz kalıyorlar..

Mesela?

Hürriyet’te, HDP kurucusu Cezmi Ersöz ile röportaj yapılmış. Ahlaksızın söylediği; “Eş değiştirme, evliliği uzatabilir”.

Bunu söyleyen bir ahlaksız, gazetelerde. Dindar Kürt halkının oy verdiği HDP’de el üstünde tutuluyor.. Bahsettiğimiz dernekler, Diyaneti hedef aldıkları kadar bile, bunlara eleştiri getirmiyorlar..

Hatta..

Manisa’nın MHP’li Belediye başkanı örneğindeki gibi, sponsor olunan fuarlarda bu sapıklara imza günleri düzenleniyor.. Manisa’nın muhafazakar insanlarının kızları, o fuarda, bu sapık HDP’liye kitaplarını imzalaması için ricalarda bulunuyor..

Manisa Milli Eğitim Müdürü son dakikada imza günleri listesini görünce, öğrencilerin ders saatinde topluca o fuara gitmesine izin vermedi diye, MHP’liler tarafından topa tutuluyor..

MHP’liler beni mail bombardımanına tutuyorlar.. “Bak bak. Aynı fuarda Engin Alan komutanımız da vardı..”

Engin Alan komutanınız, hangi HDP’li sapık ile aynı fuara katıldığından habersiz ise, MHP tabanı da atarlanır tabi bize..

İşin sorumlusu MHP’li belediye başkanı da, tahsis ettiği minibüslerle, insanları sapık HDP’lilerin imza gününe taşıdığını görmez, “HDP’lilerin, CHP’lilerin gövde gösterisi yaptığı fuar bizim dışımızda” açıklaması ile kendini kurtarmak ister.

Vah Türkiye vah!

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Sözümüz hem Ak Partililere. Hem MHP’lilere.

Almışsınız halktan % 52 oy.. Şu solak dernek, bu solak vakıf ile.. HDP’li sapık yazar ile veya benzerleri ile ne işiniz var?

Kurtarın ülkeyi şu aile düşmanı solaklardan.. Şu sapık HDP’lilerden..

Sonra düşünürsünüz, hangi ilde hangi adayı seçtireceğinizi.