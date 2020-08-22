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Teknoloji Zynga ABD'nin en büyük mobil oyun şirketi oldu
Teknoloji

Zynga ABD'nin en büyük mobil oyun şirketi oldu

Türk oyun şirketi Peak Games'i satın alan Zynga, ABD'nin en büyük mobil oyun şirketi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:00:00 -
Zynga ABD'nin en büyük mobil oyun şirketi oldu

Mobil oyun sektörünün en önemli şirketlerinden birisi olan Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasının ardından bünyesine kattığı oyunlar ile birlikte Activision Blizzard'ı da geride bırakarak adını zirveye taşımayı başardı. Böylece Zynga, ABD'nin en büyük mobil oyun şirketi oldu.

Analist Doug Curetz tarafından paylaşılan verilere göre Zynga, bu başarıyı Peak Games'in oyunu olan Toon Blast ile birlikte yakaladı. Şirket, Peak Games'i satın almadan önce 4. sırada bulunuyordu.

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