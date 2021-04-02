Zümrüdüanka'nın başrolünden kötü haber!

Koronavirüs vakalarında günlerdir hızlı bir artış gözlenirken ünlü isimlerden de art arda kötü haberler gelmeye başladı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde rol alan Ceren Yılmaz'ın da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Dua istedi

Tedavisi hastanede devam eden oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Video paylaşan oyuncu, "Mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maalesef Kovid olmuşum. Ama geçer herhalde, öyle düşünüyorum. Siz bol bol dua edin" ifadelerini kullandı.