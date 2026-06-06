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Spor Fatih Tekke kameramana böyle çıkıştı: Adamın ezan ile işi yok ki!
Spor

Fatih Tekke kameramana böyle çıkıştı: Adamın ezan ile işi yok ki!

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trabzonspor'un sezon sonuna özel hazırladığı “Gök ve Kök Meselesi” belgeselinin çekimleri esnasında telefonu çalan teknik direktör Fatih Tekke’nin, kameramanın "Telefona bakabilirsiniz" sözlerine verdiği samimi ve esprili tepki izleyenlerin beğenisini topladı.

Trabzonspor'un büyük bir merakla beklenen ve bordo-mavili kulübün YouTube Katıl platformunda taraftarla buluşan “Gök ve Kök Meselesi” belgeselinin setinde oldukça keyifli anlar yaşandı. Çekimlerin tam ortasında Fatih Tekke’nin telefonu, ezan vakti bildirimi veren uygulamanın alarmı nedeniyle çalmaya başladı. Durumu fark eden kameramanın kibarlık yaparak “Telefona bakabilirsiniz hocam” demesi üzerine Tekke, kendine has Karadeniz samimiyetiyle unutulmaz bir cevap verdi.

"Adamın ezanla işi yok ki"

Kameramana dönerek içten bir çıkış yapan Fatih Tekke, "Telefona nasıl bakayım oğlum? Ezan vakti. Adamın ezan ile işi yok ki. Biz ne anlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Telefonu çalan kişinin namaz vakti hassasiyetini esprili bir dille eleştiren deneyimli teknik adamın bu doğal halleri set ortamında büyük bir gülüşmeye yol açtı.

 

Belgeselin yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyaya düşen bu kısa kesit, kısa sürede binlerce paylaşım alarak viral oldu. Kullanıcılar Fatih Tekke’nin bu tavrını hem çok samimi hem de ekranların özlediği cinsten doğal bir an olarak yorumladı. Bordo-mavili taraftarlar ise efsane golcülerinin hem saha içindeki vakur duruşuna hem de saha dışındaki bu neşeli tarzına övgüler yağdırdı.

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Yorumlar

Hakkı

Tekke'nin cevabı güzel de, ezanın davetine icabet etmek var bir de. Ah olabilse keşke.
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