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Gündem İstanbul’un gözdesi değişmedi! En ucuz balık en çok satan oldu
Gündem

İstanbul’un gözdesi değişmedi! En ucuz balık en çok satan oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’un gözdesi değişmedi! En ucuz balık en çok satan oldu

Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde satılan 824 ton deniz ürünü arasında hamsi, dev rakiplerini geride bırakarak satışların zirvesine oturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSYÖN tarafından paylaşılan Gürpınar Su Ürünleri Hali verilerine göre, mayıs ayında halde 83 farklı su ürünü işlem gördü. Toplam 824 ton balığın satışa sunulduğu dönemde en fazla satılan ürün hamsi oldu.

Mayıs ayında 129 ton 563 kilogram hamsi satılırken, bu miktar toplam satışların yüzde 15,7'sine karşılık geldi.

LEVREK VE SOMON HAMSİYİ TAKİP ETTİ

Hamsinin ardından en fazla satış yapılan balık türleri sırasıyla 116 ton 612 kilogramla levrek, 114 ton 23 kilogramla somon ve 112 ton 738 kilogramla çipura olarak kayıtlara geçti.

Bunları 91 ton 370 kilogramla istavrit, 46 ton 260 kilogramla sardalya, 33 ton 224 kilogramla tekir, 21 ton 706 kilogramla kefal, 19 ton 690 kilogramla ithal uskumru ve 18 ton 313 kilogramla granyöz izledi. Geriye kalan satış miktarı ise diğer balık çeşitlerinden oluştu.

HAMSİNİN ORTALAMA FİYATI 67,89 LİRA

Mayıs ayında en çok satılan balık olan hamsi, kilogram başına ortalama 67,89 liradan alıcı buldu.

Halde levreğin kilogram fiyatı ortalama 377,80 lira, somonun 220,09 lira, çipuranın 338,47 lira, istavritin 96,67 lira, sardalyanın 109,75 lira olarak gerçekleşti. Tekir 295,54 liradan, kefal 56,53 liradan, ithal uskumru 300 liradan ve granyöz ise 278,72 liradan işlem gördü.

Mayıs ayında Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde kilogram bazında en yüksek fiyata satılan ürün ise 2 bin 305 lira 98 kuruşluk ortalama fiyatıyla ıstakoz oldu.

Istakozu kilogramı 1417 lira 51 kuruş olan sinarit, 1233 lira 33 kuruşla dülger, 1185 lira 37 kuruşla barbunya, 1061 lira 54 kuruşla pisi ve 1017 lira 42 kuruşla dil balığı takip etti. Ayrıca lahoz 970 lira 88 kuruş, mercan 895 lira 9 kuruş ve kırlangıç 893 lira 2 kuruştan satıldı.

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