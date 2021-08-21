Zulüm arayan Taliban’a değil, Haçlı Batı’ya baksın

Kendilerini demokrasinin ve insan haklarının beşiği olarak lanse eden Batılı ülkeler, ‘öteki’ olarak niteledikleri Müslümanların en temel insan hakkı olan yaşam ve inanç özgürlüğünü gasp ettikleri halde Taliban üzerinden kirli bir algı oluşturmaya devam ediyor. ABD işgaline son vererek Afganistan’ı özgürleştiren Taliban’ı, tüm ılımlı mesajlarına rağmen “kadınlara zorla burka giydirecek” yalanıyla eleştiren Fransa, Hollanda, Danimarka, İsviçre gibi ülkeler, kadınlara yönelik özgürlüğü kısıtlayıcı uygulamaların merkezi haline geldi.

Din ve düşünce düşmanları

Fransa’da son 3 yılda 43 cami kapatılırken, Almanya’da sadece 2020 yılında Müslümanların şahsına, ev ve iş yerlerine 901 saldırı kayda geçti. Fanatik bir Hıristiyan tarafından Yeni Zelanda’da El Nur Camii ve Linwood İslam Merkezine düzenlenen saldırıda ise 51 Müslüman hunharca katledildi. Müslümanlara yönelik zulmün kaynağının Batı olduğunu söyleyen uzmanlar, ‘Zulüm arayan Taliban’a değil Haçlı’ya baksın görüşünde birleştiler.

Guantanamo’da işkenceler

Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Yazar Murat Özer, şunları dile getirdi: “Şimdi Batının sadece Müslümanlara yönelik değil bütün ezilen insanlara yönelik zulmünü bir kenara bırakıp, onları demokrasi havarisi göstermeye çalışanlar, Taliban üzerinden büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiliyor. 20 yıllık süreç içerisinde başta Guantanamo’da olmak üzere vatanını savunan Afganlar korkunç işkencelere maruz kaldı. Bütün bunlara rağmen bugün Taliban, kendilerine yapılmış olan işkenceleri ve kötü muameleyi affettik diyor. Batı medyası kaynaklı bu haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor.”

Borazan muhalefet

Güvenlik Uzmanı Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğlulları da, şunları dile getirdi: “İçimizdeki bir kısım muhalefet akıllı ve mantıklı bir muhalefet ortaya koymuyor. Birilerinin üretmeye çalıştığı algının borazanlığını yapıyor. Yeryüzünde yaşanan sıkıntıların temelinde Batı’nın zalimliği vardır. Bugün Batı’nın zulmü karşısında başka bir zulüm aramaya gerek yok. İster Taliban olsun ister başka bir oluşum olsun ülkesinin topraklarının savunan bu yapı, Amerika’dan bin defa nurludur. Taliban, İslam ile terörizmi yan yana getirmek isteyen Batı dünyasının iddialarını inşallah boşa çıkarır.”

Afgan kadını sanki rahattı

Orsam Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ise, şu değerlendirmede bulundu: “Taliban’a yönelik bir korku pompalanıyor ama bir de eskiden yapılanlar var. Taliban şimdi bu korkuları yıkmaya çalışıyor. Burada yenilen esas olarak Batı’dır. Ortada büyük bir yenilgi var. Bunu Afgan kadınları ne olacak söylemiyle örtmeye çalışıyorlar. Bundan önce sanki Afgan kadınları çok rahatmış. Anası ağlayan, çocukları, kardeşleri öldürülen Afgan kadınlar değilmiş gibi böyle bir çarpık bakış açısı var.”

