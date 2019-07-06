0553 313 94 23

Zulme seyirci ve sessiz kalma!

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur, "İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez."

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:44
Zulme seyirci ve sessiz kalma!

*Elinden tutulduğu takdirde iman kevserinden kana kana içeceği halde, el uzatılmadığı için iman susuzluğundan dolayı çatlayarak gayyalara yuvarlanan çevrendeki inançsız insanların katili olabileceğini düşün. Ve bir iman sakası gibi gücünün yettiği, elinin erdiği her yere iman suyu götür, şifalandır çatlamış dudakları.

*Yürekleri maneviyat kuraklığı ile kavrulan ruhsuz, mutsuz ve huzursuz modern zamanlar insanına, mutluluğun diğer adı olan İslam’ı doğru zamanda, doğru metodla, doğru dil ve üslûpla anlatmaya dikkat et. Zamanın ve mekânın değişimine açık olan “davet üslûbu”nu çağın anlayışına uygun olarak yenile ve geliştir.

*Sık sık kendini sorgula. “Nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz, nasıl dirilirseniz öyle haşrolursunuz.Hadis-î şerifinin kendi içinde değerlendirmesini yap. Kimin yolunda olduğunu, o yolun gereklerini yapıp yapmadığını, rolünün hakkını verip veremediğinin muhasebesini yap.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:44
  1. iman
  2. iman kevseri
  3. maneviyat
  4. davet üslûbu
  5. Hadis-î şerifi
  6. İslam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrek’te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı
    1. Devrek’te trafik kazası: 7 kişi hafif..
    2. TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım..
    3. TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım..
    4. Vuslat Derneği Kurban bağışlarını..
    5. 40. İTO İstanbul Rallisi başladı
    6. Bilal Erdoğan: “Mülteci yardımları..
    7. Skandal anlaşma çiğnendi bile! Terör..
    8. Cami imamını ve cemaatini..
    9. Şair Nurullah Genç: Günümüz şiiri..
    10. “Tarihe not düşmek için söylüyorum”..
    11. Brezilya'da toplu mezar bulundu
    12. Terör örgütü YPG/PKK'ya ait füze ve..
    13. 2 astsubay FETÖ’den adliyeye sevk..
    14. Uçurumun dibinde korkunç görüntü! Bu..
    15. Er Meydanı’nda başpehlivanlık ilk tur..
    16. -Park halindeki yanan araca vatandaş..
    17. Veteriner hekimlerden "bütüncül..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    19. Kars’ta uyuşturucu ve ruhsatsız..
    20. Endonezya'da 30 ev yandı
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!