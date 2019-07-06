Zulme seyirci ve sessiz kalma!

*Elinden tutulduğu takdirde iman kevserinden kana kana içeceği halde, el uzatılmadığı için iman susuzluğundan dolayı çatlayarak gayyalara yuvarlanan çevrendeki inançsız insanların katili olabileceğini düşün. Ve bir iman sakası gibi gücünün yettiği, elinin erdiği her yere iman suyu götür, şifalandır çatlamış dudakları.

*Yürekleri maneviyat kuraklığı ile kavrulan ruhsuz, mutsuz ve huzursuz modern zamanlar insanına, mutluluğun diğer adı olan İslam’ı doğru zamanda, doğru metodla, doğru dil ve üslûpla anlatmaya dikkat et. Zamanın ve mekânın değişimine açık olan “davet üslûbu”nu çağın anlayışına uygun olarak yenile ve geliştir.

*Sık sık kendini sorgula. “Nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz, nasıl dirilirseniz öyle haşrolursunuz.” Hadis-î şerifinin kendi içinde değerlendirmesini yap. Kimin yolunda olduğunu, o yolun gereklerini yapıp yapmadığını, rolünün hakkını verip veremediğinin muhasebesini yap.