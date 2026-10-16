Sapanca’da 8 vatandaş nefes kesen operasyonla kurtarıldı! Mahsur kalan vatandaşlar için havai hat kuruldu

AFAD ekiplerinin, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak yağışta, Fevziye-Akçay Deresinin taşmasıyla yıkılan köprü nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen zamana karşı kurtarma operasyonu nefes kesti. AFAD ekiplerinin derenin iki tarafına kurduğu havai hat ile afetzede vatandaşları bir bir kurtardığı operasyon hayranlık uyandırdı.

EKİPLER, 2’Sİ ÇOCUK 8 VATANDAŞ İÇİN SEFERBER OLDU

Kurtarma operasyonlarına ilişkin AFAD’dan yapılan açıklamada; “Şiddetli yağmur yağışı nedeniyle sel ve su baskınları yaşanan İllerimizde AFAD’ın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında koordinasyonunda özveriyle çalışan ekiplerimiz tarafından arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi, mahsur kalan vatandaşlarımız güvenli bölgelere taşındı. Bu kapsamda, Sakarya İlimizin Sapanca İlçesinde mahsur kalan vatandaşlarımız AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sakarya ilimizin Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Fevziye-Akçay Deresi taştı, dere üzerinde bulunan köprü yıkıldı. Bölgede evlerinde mahsur kalan 2’si çocuk 8 vatandaşımız için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine bölgeye süratle AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerimiz, derenin iki yakasındaki beton elektrik direkleri arasına havai hat kurarak mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgeye aldı. Bölgedeki olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” bilgisine yer verildi.