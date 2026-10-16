AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Tayyar, şu ifadeleri kullandı: “Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, ‘zula’ olarak kullandığı bir ev kiralamış. Evde yok yok. Balya balya paralar. Lüks saatler. MASAK Raporuna göre, 2024 yılında 10.6 milyon lira para hareketliliği varken, bu rakam 2025’de 231 milyon liraya çıkmış.

"Yani başkanlık döneminde. Kardeşim, hiç mi utanmanız yok? Bir de “hatırlı” isimler aracılığıyla Cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ne anlatacaktınız? Size güvenen insanlara hiç mi vefanız yok. Hiç mi ders almazsınız.”

SADECE EVİNDEN ÇIKANLAR

Soruşturma kapsamında 7 Ekim 2026 tarihinde Yusuf Ulutaş'ın ikametinde gerçekleştirilen aramada 450 bin 854 ABD doları, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL, 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe ve 17 yüzük, 26 inci tanesi, 9 bileklik, 4 saat ve 4 kolye ucu, 1 tam altın, 6 ata lira, çeşitli altın veya altın görünümlü eşyalar ve 2 adet Rolex marka saat bulunarak el konuldu.

Evinden servet çıkan Ulutaş kendini “24 yıllık avukatım. Bu paralar birikimim” şeklinde savundu.