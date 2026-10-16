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Kuvvetli yağışlar göle can suyu oldu: Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi

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Kuvvetli yağışlar göle can suyu oldu: Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi

Sakarya’da etkili olan son yağışlarla, Marmara Bölgesi’nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi 30,23 metreye yükseldi.

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Foto - Kuvvetli yağışlar göle can suyu oldu: Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli yağışların neden olduğu taşkın, su baskını ve heyelanlara karşı sahadaki çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

#2
Foto - Kuvvetli yağışlar göle can suyu oldu: Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi

Yaklaşık 36 saattir aralıksız görev yapan ekiplerin yüzlerce ihbara cevap verdiği, mahsur kalan kişilerin kurtarılması için mesai harcadığı vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:

#3
Foto - Kuvvetli yağışlar göle can suyu oldu: Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi

"Açıklanan rapora göre kuzeyde metrekareye toplam 803 kilogram, şehir merkezinde 285 kilogram, Sapanca'da ise 128 kilogram yağış ölçüldü. Sapanca Gölü'nde ise yağışlar öncesi 29,89 metre ölçülen göl seviyesi, 36 saatte 34 santimetrelik artışla 30,23 metreye ulaştı. Göl havzasına ise 1 milyon 133 bin kişinin 1 aylık su ihtiyacına denk gelen 17 milyon metreküp su katkısı sağlandı."

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Foto - Kuvvetli yağışlar göle can suyu oldu: Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi

Açıklamada, kuvvetli yağışın etkili olduğu saatlerde SASKİ ekiplerinin Genel Müdür Seyit Sakallıoğlu'nun koordinasyonunda gece gündüz demeden görev yaptığı belirtilerek, "Şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlar ve dere taşkınları, bazı altyapı hatlarında arızalara yol açtı ve ekipler sorunları gidermek, hizmetin devamlılığını sağlamak için tüm kadrosuyla sahaya indi." ifadesine yer verildi.

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