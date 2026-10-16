Kuvvetli yağışlar göle can suyu oldu: Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi

Açıklamada, kuvvetli yağışın etkili olduğu saatlerde SASKİ ekiplerinin Genel Müdür Seyit Sakallıoğlu'nun koordinasyonunda gece gündüz demeden görev yaptığı belirtilerek, "Şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlar ve dere taşkınları, bazı altyapı hatlarında arızalara yol açtı ve ekipler sorunları gidermek, hizmetin devamlılığını sağlamak için tüm kadrosuyla sahaya indi." ifadesine yer verildi.