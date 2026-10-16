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Ekonomi Rusya'dan olay Türkiye açıklaması: 2,5 milyon insan gitti
Ekonomi

Rusya'dan olay Türkiye açıklaması: 2,5 milyon insan gitti

Yeniakit Publisher
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Rusya'dan olay Türkiye açıklaması: 2,5 milyon insan gitti

Kritik bir toplantı için Antalya'ya gelen Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçev, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısını açıkladı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçev, Rusların tercih ettiği en popüler yurt dışı destinasyonunun Türkiye olmaya devam ettiğini belirtti. İki ülke arasındaki uçuşların artırılması da gündeme gelirken, İliçev 2026’nın ilk yarısında 2,5 milyon Rus turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini söyledi.

 

Perşembe günü Antalya’da Rusya-Türkiye Turistlerin Güvenliği ve Haklarının Korunması Alt Grubu’nun 11. Toplantısı düzenlendi. Rus heyetine toplantıda Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı İliçev, Türk heyetine ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan liderlik etti.

 

Türkiye'den Rusya'ya giden turist sayısı da artıyor

Toplantıda ayrıca 2026 yaz sezonunun sonuçları değerlendirilirken, turizmle ilgili konular da görüşüldü. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının aktardığına göre İliçev, “Türkiye, Ruslar arasında en popüler turizm destinasyonu olmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk yarısında Türkiye’yi yaklaşık 2,5 milyon Rus turist ziyaret etti. Türkiye’den Rusya’ya gelen turist sayısı da istikrarlı biçimde artıyor. Bu sayı, yılın ilk yarısında yüzde 10 arttı.” dedi.

 

Masadaki en önemli konu

Gazetemru'nun haberine göre taraflar ayrıca iki ülke arasındaki uçuş sayısının ve uçuş noktalarının artırılması konularını ele aldı. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da iki ülke arasında turist hareketliliğini destekleme ve hava taşımacılığındaki iş birliğini güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

KAYNAK:TURİZM GÜNCEL

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