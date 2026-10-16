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Fondaş medya yazılı bile veremiyor! Ekrem’in canlı yayıncılarının maskesi indi

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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun "Susturuluyorum, savunma hakkım kısıtlanıyor" yaygarasına destek veren fondaş basın, İmamoğlu’nun mahkemede 10-11 saat konuştuğu duruşmayı birinci sayfalarından görmezden geldi. Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında usta yazar Ali Karahasanoğlu, günlerdir "Duruşmalar canlı yayınlansın" diye bağıran Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün gibi gazetelerin ikiyüzlü tutumunu tek tek deşifre etti.

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan usta yazar Ali Karahasanoğlu, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun duruşma sürecine ve muhalif basının tutumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Duruşmaların canlı yayınlanması yönündeki çağrıları hatırlatan Karahasanoğlu, "Davaların her birinde kural neyse bu davada da kural o denildi. Karara saygımız var ama biz elimizden geleni yapıyoruz, Akit'te manşete koyuyoruz. Var mı Karar gazetesinde, Birgün'de, Cumhuriyet'te manşette? 'Canlı yayınlansın' dedikleri duruşmadan birinci sayfada bahsetmiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Susturuluyorum denilen yerde saatlerce konuştu, kendi medyası görmedi"

Muhalif yayın organlarının haber tercihlerini eleştiren Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun mahkemede saatlerce savunma yaptığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekrem İmamoğlu’nun bizzat kendisinin 'Benim savunma hakkım kısıtlanıyor, mahkemede bile konuşturulmuyorum' dediği bir aşamanın sonunda 'Haydi konuş' denildiğinde saatlerce konuştu.

Ancak kendi gazetelerine bakıyorsunuz, haberi şuracığa sıkıştırmışlar. 'Canlı yayın yapın' diyoruz, yapmıyorlar. 5,5 saat ilk gün, ardından benzer şekilde 6-7 saat daha konuştu ama kendi gazetelerinde yok. Akit manşetten veriyor ama onlar hala 'Ekrem İmamoğlu susturuluyor' demeye devam ediyorlar."

 

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sözcü vs birgün vs evrensel ve cumhuriyet

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