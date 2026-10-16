Aksaray'da alev alan kamyonet devrildi: Kavunlar yola saçıldı
Aksaray’da, motor kısmından alev alan kavun yüklü bir kamyonet devrildi. Kazada kavunlar yoya saçıldı; kamyonetin sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aksaray’da, motor kısmından alev alan kavun yüklü bir kamyonet devrildi. Kazada kavunlar yoya saçıldı; kamyonetin sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.
Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Refik M. (43) idaresindeki 51 HA 304 plakalı kavun yüklü kamyonet, motor kısmından aniden alevalınca şaşıran sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan kamyonet devrilirken, kavunlar da yola saçıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, diğer sürücüler tarafından aracın motor kısmına kum atılarak alev söndürüldü.
Olay yerine gelen polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatarak, araçların geçişini diğer şeritten kontrollü olarak sağladı. Karayolları ekipleri de yola savrulan kavunları toplayarak trafiğin aksamasını önledi.
Kamyonet sürücüsü Refik M., "Araba Z çizdi, ne oluyor dedim, devrildi. Duman çıktı arabadan, lastik yarmış ağabey. Bende bir şey yok, sadece kulağım ağrıyor" dedi.
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