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Aksaray'da alev alan kamyonet devrildi: Kavunlar yola saçıldı

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Aksaray'da alev alan kamyonet devrildi: Kavunlar yola saçıldı

Aksaray’da, motor kısmından alev alan kavun yüklü bir kamyonet devrildi. Kazada kavunlar yoya saçıldı; kamyonetin sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

#1
Foto - Aksaray'da alev alan kamyonet devrildi: Kavunlar yola saçıldı

Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Refik M. (43) idaresindeki 51 HA 304 plakalı kavun yüklü kamyonet, motor kısmından aniden alevalınca şaşıran sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

#2
Foto - Aksaray'da alev alan kamyonet devrildi: Kavunlar yola saçıldı

Kontrolden çıkan kamyonet devrilirken, kavunlar da yola saçıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, diğer sürücüler tarafından aracın motor kısmına kum atılarak alev söndürüldü.

#3
Foto - Aksaray'da alev alan kamyonet devrildi: Kavunlar yola saçıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatarak, araçların geçişini diğer şeritten kontrollü olarak sağladı. Karayolları ekipleri de yola savrulan kavunları toplayarak trafiğin aksamasını önledi.

#4
Foto - Aksaray'da alev alan kamyonet devrildi: Kavunlar yola saçıldı

Kamyonet sürücüsü Refik M., "Araba Z çizdi, ne oluyor dedim, devrildi. Duman çıktı arabadan, lastik yarmış ağabey. Bende bir şey yok, sadece kulağım ağrıyor" dedi.

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