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Gündem Bolu’ya kar yağdı
Gündem

Bolu’ya kar yağdı

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Bolu’ya kar yağdı

Bolu’nun yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan ile Gerede Arkut Dağı’na kar yağdı.

Kartalkaya'da dün etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Kartalkaya'daki yeşil alanlar ve binaların çatıları ince beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

 

Kar yağışı, Sarıalan bölgesi ile Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda da görüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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