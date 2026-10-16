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Gündem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulundu! 2 yapı ve 5 köprü çöktü, metrekareye 265 kilo yağış düştü!
Gündem

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulundu! 2 yapı ve 5 köprü çöktü, metrekareye 265 kilo yağış düştü!

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin ardından incelemelerde bulunmak üzere gittiği Sakarya’da sahadaki son duruma ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Yağışın şiddetini gözler önüne seren verileri paylaşan Bakan Çiftçi, Ferizli ilçesinde metrekareye 265 kilogram yağış düştüğünü aktardı. Şiddetli sel suları nedeniyle kent genelinde 2 yapının yıkıldığını ve 5 köprünün çöktüğünü belirten Çiftçi, ekiplerin tüm imkânlarıyla sahada teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

"Tehlike geçmiş değil, 5 ilimiz için turuncu uyarı devam ediyor!"

Bölgedeki olumsuz hava koşullarının sürdüğüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Tehlike henüz geçmiş değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 ilimiz için turuncu kodlu uyarı verilmiş durumda" diyerek vatandaşları uyardı. Riskli bölgelerde can ve mal güvenliğinin sağlanması adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Çiftçi, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.

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