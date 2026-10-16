İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulundu! 2 yapı ve 5 köprü çöktü, metrekareye 265 kilo yağış düştü!

Yağışın şiddetini gözler önüne seren verileri paylaşan Bakan Çiftçi, Ferizli ilçesinde metrekareye 265 kilogram yağış düştüğünü aktardı. Şiddetli sel suları nedeniyle kent genelinde 2 yapının yıkıldığını ve 5 köprünün çöktüğünü belirten Çiftçi, ekiplerin tüm imkânlarıyla sahada teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

"Tehlike geçmiş değil, 5 ilimiz için turuncu uyarı devam ediyor!"

Bölgedeki olumsuz hava koşullarının sürdüğüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Tehlike henüz geçmiş değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 ilimiz için turuncu kodlu uyarı verilmiş durumda" diyerek vatandaşları uyardı. Riskli bölgelerde can ve mal güvenliğinin sağlanması adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Çiftçi, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.