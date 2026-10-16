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Gündem Başörtüsü yüzünden okuldan çıkarılan kızın çığlığı yürek burktu: Hepinizi bir bir Allah’a şikayet edeceğim!
Gündem

Başörtüsü yüzünden okuldan çıkarılan kızın çığlığı yürek burktu: Hepinizi bir bir Allah’a şikayet edeceğim!

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Azerbaycan’ın İmişli şehrinde yıllardır okuduğu başörtüsü nedeniyle alınmayan küçük kızın ağlayarak, okul yöneticilerine “Hepinizi bir bir Allah’a şikayet edeceğim. Görürsünüz siz” dediği görüntüler yürek burktu!

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bir gecede aldığı kararla okullarda uygulanmaya başlanan başörtüsü yasağı tepki çekmeye devam ediyor. Türkiye’deki 28 Şubat günlerini hatırlatan yasakla başörtülü öğrenciler arkadaşlarının gözü önünde sınıflarından zorla çıkarıldı. Yıllardır okudukları okulların kapısından her gün ağlayarak dönen başörtülü öğrencilerin yaşadıkları zulüm Azerbaycan’ın İmişli şehrinde çekilen görüntülerle bir kez daha yürek burktu.

GÖRÜRSÜNÜZ SİZ!

Ailesiyle geldiği okulun kapısından başörtüsünü çıkarmadan içeri giremeyeceği söylenen küçük bir kız okul yöneticilerinin yüzüne ağlayarak “Hepinizi bir bir Allah’a şikayet edeceğim” sözleriyle gündem oldu.

Görüntülerde küçük kızın “Hepinizi bir bir Allah’a şikayet edeceğim. Hepinizi, görürsünüz siz! Siz başörtüsüne karşı çıkıyorsunuz. Hepinizi tek tek şikayet edeceğim” dedikten sonra babasına sarılarak ağladığı anlar izleyenlerin yüreklerini burktu.  

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